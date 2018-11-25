В торговом центре «Маяк» открылся магазин «Fix Price»





После публикации истории в Instagram SlutskGorod случчане буквально засыпали нас вопросами. Рассказываем вкратце.

На третьем этаже ТЦ «Маяк» начал работу магазин популярной российской сети фиксированных цен «Fix Price». Здесь можно приобрести товары для дома и кухни, некоторые электротовары, одежду, есть и ассортимент продовольственной группы.

Несмотря на отсутствие рекламы, новость об открытии «Fix Price» быстро распространилась среди случчан. Сегодня там достаточно многолюдно.





Работать новый магазин будет ежедневно.











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