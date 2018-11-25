|
В торговом центре «Маяк» открылся магазин «Fix Price»
26.11.2018 — Разное | Слуцк Город
После публикации истории в
На третьем этаже ТЦ «Маяк» начал работу магазин популярной российской сети фиксированных цен «Fix Price». Здесь можно приобрести товары для дома и кухни, некоторые электротовары, одежду, есть и ассортимент продовольственной группы.
Несмотря на отсутствие рекламы, новость об открытии «Fix Price» быстро распространилась среди случчан. Сегодня там достаточно многолюдно.
Работать новый магазин будет ежедневно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На третьем этаже ТЦ «Маяк» начал работу магазин популярной российской сети фиксированных цен «Fix Price». Здесь можно приобрести товары для дома и кухни, некоторые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)