ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В торговом центре «Маяк» открылся магазин «Fix Price»

26.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В торговом центре «Маяк» открылся магазин «Fix Price»

После публикации истории в Instagram SlutskGorod случчане буквально засыпали нас вопросами. Рассказываем вкратце.

На третьем этаже ТЦ «Маяк» начал работу магазин популярной российской сети фиксированных цен «Fix Price». Здесь можно приобрести товары для дома и кухни, некоторые электротовары, одежду, есть и ассортимент продовольственной группы. 

Несмотря на отсутствие рекламы, новость об открытии «Fix Price» быстро распространилась среди случчан. Сегодня там достаточно многолюдно.

В торговом центре «Маяк» открылся магазин «Fix Price»

Работать новый магазин будет ежедневно.

В торговом центре «Маяк» открылся магазин «Fix Price»

В торговом центре «Маяк» открылся магазин «Fix Price»


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На третьем этаже ТЦ «Маяк» начал работу магазин популярной российской сети фиксированных цен «Fix Price». Здесь можно приобрести товары для дома и кухни, некоторые...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Я плохо отношусь к таким слухам". Хабиб опроверг информацию о романе с Бузовой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика