Фотофакт: в Слуцке начала работать вторая автомойка самообслуживания





На этих выходных по улице Гагарина за кафе «Айс» начала работать новая ручная мойка.

Оборудование имеет пять программ. Стоимость одной минуты составляет 80 копеек, рекомендованная цена мойки составляет 4-5 рублей.

Автомойка пока работает в пробном режиме, тестирует и налаживает оборудование. Официальное открытие запланировано на 1 декабря.









Напомним, третья мойка самообслуживания откроется в Слуцке на территории авторынка по улице Виленская.



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