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Фотофакт: в Слуцке начала работать вторая автомойка самообслуживания
26.11.2018 — Разное | Слуцк Город
На этих выходных по улице Гагарина за кафе «Айс» начала работать новая ручная мойка.
Оборудование имеет пять программ. Стоимость одной минуты составляет 80 копеек, рекомендованная цена мойки составляет 4-5 рублей.
Автомойка пока работает в пробном режиме, тестирует и налаживает оборудование. Официальное открытие запланировано на 1 декабря.
Напомним, третья мойка самообслуживания
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На этих выходных по улице Гагарина за кафе «Айс» начала работать новая ручная мойка. Оборудование имеет пять программ, стоимость одной минуты составляет 80 копеек.
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