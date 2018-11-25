Благотворительный проект в рамках года малой Родины «По зову сердца-Всем миром»-2019

«По зову сердца — Всем миром»

Я, Руслан Алехно, в 2019 году хотел бы продолжить благотворительную, некоммерческую деятельность в рамках года малой Родины. Главной задачей проекта «По зову сердца — Всем миром» — является сбор средств на оказание медицинской помощи нуждающимся детям.

Цель проекта:

-проведение Благотворительных Сольных концертов по всем областям Беларуси, средства от которых пойдут на оказание помощи конкретному ребенку в данной области.

Административная поддержка проекта:

-оказание помощи Министерством здравоохранения Республики Беларусь в поиске ребенка в каждой области, нуждающегося в дорогостоящем лечении.

-привлечение СМИ Беларуси (телеканалы, радио, газеты, журналы…) с целью освещения проекта .

-привлечении местных СМИ конкретной области.

-возможность не взымать арендную плату за проведение концерта во всех областях Страны, так как все вырученные средства пойдут на помощь нуждающегося.

-приглашение известного артиста родившегося в конкретном городе , но проживающего за пределами Страны.

-проведение финального концерта данного проекта в Столице Республики Беларусь в городе Минске ,на площадке Дворца Республики совместно с президентским оркестром и участием артистов принимавших участие в данном проекте. Данный проект заслуживает самого серьезного внимания, поскольку он имеет ярко выраженный гуманитарный подтекст.

На данном этапе реализовано:

— в апреле 2018 года была успешно проведена и организованна первая масштабная акция проекта « По зову сердца- Всем миром» , имеющая последующий резонанс в СМИ и практическое применение в реконструкции больницы г. Боборуйска.

Искренне надеюсь на поддержку, серьезное внимание и содействие в организации новой гуманитарной Акции в рамках проекта в 2019 году, которая не только укрепит интерес к малой Родине, но и позволит известным выходцам из регионов Беларуси оказать конкретную адресную помощь семьям из своей области или родного города.

Акция «По зову сердца — Всем миром 2019», также, способствует дальнейшему развитию соотечественниками, проживающими в России, гуманитарной и благотворительной деятельности в родной стране — Беларуси.

С уважением, Руслан Алехно.