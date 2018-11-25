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В редакции газеты «Лоеўскі край» состоится горячая линия

26.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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В редакции газеты «Лоеўскі край» состоится горячая линия28 ноября с 10.00 до 11.00 в ГУ «Редакция газеты «Лоеўскі край» по телефону: 5-30-65 состоится горячая линия.
На вопросы лоевчан и жителей района ответят
главный санитарный врач Лоевского района
Александра Владимировна ВАЩЕНКО
и директор КЖУП «Лоевский райжилкомхоз»
Дмитрий Владимирович ГАВРИЛЬКОВ.

 
 
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28 ноября с 10.00 до 11.00 в ГУ «Редакция газеты «Лоеўскі край» по телефону: 5-30-65 состоится горячая линия. На вопросы лоевчан и жителей района ответят главный санитарный...
 
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