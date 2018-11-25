Очень уж интересно изучить, какую музыку слушают автолюбители Беларуси.
Предлагаем пройти небольшой опрос, по итогам которого мы составим хорошую музыкальную подборку и поделимся ей в одном из СМИ. Опрос анонимный.
Ссылка на опрос
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Опрос для автомобилистов
26.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска
Очень уж интересно изучить, какую музыку слушают автолюбители Беларуси.
Предлагаем пройти небольшой опрос, по итогам которого мы составим хорошую музыкальную подборку и поделимся ей в одном из СМИ. Опрос анонимный.
Ссылка на опрос
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Очень уж интересно изучить, какую музыку слушают автолюбители Беларуси.
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