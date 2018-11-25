Соревнования по плаванию (ИТОГИ)

В минувшие выходные состоялись соревнования по плаванию.
Лучшими стали:
Мужчины:
Алиферов Дмитрий (ОАО "Агрокомбинат "Дзржинский");
Шабуня Дмитрий (ГУО Дзержинского района);
Козлов Валерий ((ОАО "Агрокомбинат "Дзржинский").
Женщины:
Криволевич Мария (ГУО Дзержинского района);
Серапина Ольга (ЦБУ №606 филиала №500 Минского управления ОАО "АСБ Беларусбанк");
Пугач Ольга (ПУ "Дзержинскгаз").
Общекомандные резельтаты:
1 место - государственные учреждения образования Дзержинского района;
2 место - ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский";
3 место - ЦБУ №606 филиала №500 Минского управления ОАО "АСБ Беларусбанк".