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Каллаур: инфляция предусматривается не более 5 процентов

26.11.2018 16:34 — Разное | Ежедневник  
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Каллаур: инфляция предусматривается не более 5 процентов

Нацбанк Беларуси в 2019 году продолжит реализацию денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования, инфляция не должна превысить 5%, заявил председатель правления НББ Павел Каллаур после совещания у президента.

«В 2019 году сохранится преемственность денежно-кредитной политики, которая проводилась в предыдущие годы. Режим монетарного таргетирования будет способствовать обеспечению ценовой стабильности. Инфляция предусматривается не более 5%", - цитирует Каллаура БЕЛТА.

Глава Нацбанка также отметил, что в 2019 году "будет сохранен гибкий режим курсообразования, который позволяет предприятиям и экономике в целом адаптироваться к внутренним и внешним шокам".

По его словам, НББ не исключает снижения ставки рефинансирования до уровня менее 10%.

«Мы ожидаем выход на однозначную величину по ставке рефинансирования в следующем году. Это, безусловно, будет зависеть от того, как будет в целом работать экономика, какое будет состояние платежного баланса, внешние условия», - сказал глава Нацбанка.

«Вслед за ставкой рефинансирования мы ожидаем и дальнейшего снижения ставок по рублевым кредитам», - отметил Каллаур.

 
 
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Нацбанк Беларуси в 2019 году продолжит реализацию денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования, инфляция не должна превысить 5%, заявил...
 
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