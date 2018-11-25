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Минфин пообещал с 1 января упростить налоговую систему и снизить нагрузку на бизнес

26.11.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новая редакция Налогового кодекса Беларуси должна заработать с 1 января 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60965.php

Минфин пообещал с 1 января упростить налоговую систему и снизить нагрузку на бизнес

По словам министра, на совещании вокруг проекта обновленного Налогового кодекса развернулась, пожалуй, самая большая дискуссия. Максим Ермолович доложил Президенту, что документ несет в себе много позитивных изменений, поэтому важно, чтобы он вступил в силу с 1 января 2019 года. Глава государства в целом одобрил проект кодекса, вместе с тем он поручил правительству, обеим палатам парламента и Администрации Президента еще раз внимательно проанализировать его нормы, чтобы на рассмотрение депутатов был вынесен уже абсолютно выверенный документ.

"В течение двух недель, доработав кодекс, мы его внесем на рассмотрение депутатов. Надеемся, что с 1 января он вступит в действие", - сказал журналистам Максим Ермолович.

Он рассказал, что совершенствованием Налогового кодекса занималась специальная рабочая группа, в которую вошли представители правительства, бизнес-кругов, аудиторских компаний и крупнейших предприятий. Рассмотрено более 70 системных вопросов, по всем были приняты решения.

Налоговое законодательство усовершенствуется по трем направлениям. Во-первых, налоговую систему сделают проще, сблизив бухгалтерский и налоговый учеты. "Это существенно упростит в принципе учет и исключит ошибки при осуществлении налоговых платежей", - пояснил министр финансов. Будет расширена сфера применения упрощенной системы налогообложения. Существенные корректировки коснутся учета затрат предприятий. "Сближаются бухгалтерские затраты, реальные затраты предприятия и затраты, которые учитываются при налогообложении. Эта разница существенно снимается", - отметил руководитель ведомства.

Во-вторых, совершенствуется налоговое администрирование, то есть меняется стиль и методы работы налоговых органов, вводятся ограничения на штрафы и пени, применяемые за нарушение налогового законодательства. "Размер всех пеней и штрафов не сможет превышать сумму, на которую плательщик нарушил свои обязательства по налогу", - обратил внимание Максим Ермолович.

В-третьих, в Беларуси снизят налоговую нагрузку на бизнес, что повысит инвестиционную привлекательность страны. "Это задача решалась, исходя из жесткого требования главы государства не снижать в результате данного совершенствования налоговой системы доходы бюджета, - сказал министр. - Снижена налоговая нагрузка на объекты незавершенного строительства и объекты, которые вновь вводятся в эксплуатацию. Кроме того, увеличен в полтора раза налоговый инвестиционный вычет - это, соответственно, снижает общую налоговую нагрузку на старте бизнеса".

Все эти изменения в налоговом законодательстве, по словам Максима Ермоловича, станут дополнительным импульсом для развития малых и средних предприятий.

 
 
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Новая редакция Налогового кодекса Беларуси должна заработать с 1 января 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович по итогам...
 
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