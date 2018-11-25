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ГАИ продолжает усиленный контроль за крупногабаритными транспортными средствами
26.11.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
ГАИ продолжает усиленный контроль за крупногабаритными транспортными средствами. В первую очередь инспектора
Чаще всего выявляют нарушения в эксплуатации резины, перевозке грузов без специальных знаков, неполадки в тормозной системе. Одновременно проводится информационно-разъяснительная работа в организациях агропромышленного комплекса по вопросам безопасного участия в дорожном движении.
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ГАИ продолжает усиленный контроль за крупногабаритными транспортными средствами. В первую очередь инспектора ГАИ проверяют документы, наличие светоотражающих...
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