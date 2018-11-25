ГАИ продолжает усиленный контроль за крупногабаритными транспортными средствами. В первую очередь инспектора ГАИ проверяют документы, наличие светоотражающих элементов, а также габариты груза и спецразрешение для его провоза.



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Чаще всего выявляют нарушения в эксплуатации резины, перевозке грузов без специальных знаков, неполадки в тормозной системе. Одновременно проводится информационно-разъяснительная работа в организациях агропромышленного комплекса по вопросам безопасного участия в дорожном движении.



Патрульные машины дежурят вблизи промышленных зон города, въездных магистралей и организаций, которые имеют на балансе большегрузы. Проверяют предприятия области, в том числе сельскохозяйственные. При выявлении нарушений проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств сотрудники ГАИ выдадут предписания руководителям организаций с последующим контролем их исполнения, а также информированием о таких фактах Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.



В соответствии со ст.18.43 КоАП нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, как на водителя, так и на должностное лицо.