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ГАИ продолжает усиленный контроль за крупногабаритными транспортными средствами

26.11.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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ГАИ продолжает усиленный контроль за крупногабаритными транспортными средствами. В первую очередь инспектора ГАИ проверяют документы, наличие светоотражающих элементов, а также габариты груза и спецразрешение для его провоза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60962.php

ГАИ продолжает усиленный контроль за крупногабаритными транспортными средствами

Чаще всего выявляют нарушения в эксплуатации резины, перевозке грузов без специальных знаков, неполадки в тормозной системе. Одновременно проводится информационно-разъяснительная работа в организациях агропромышленного комплекса по вопросам безопасного участия в дорожном движении.

Патрульные машины дежурят вблизи промышленных зон города, въездных магистралей и организаций, которые имеют на балансе большегрузы. Проверяют предприятия области, в том числе сельскохозяйственные. При выявлении нарушений проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств сотрудники ГАИ выдадут предписания руководителям организаций с последующим контролем их исполнения, а также информированием о таких фактах Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

В соответствии со ст.18.43 КоАП нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, как на водителя, так и на должностное лицо.

 
 
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