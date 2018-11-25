Илон Маск: с вероятностью 70 процентов я перееду на Марс





Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что вероятность его переезда на Марс составляет 70 процентов.

По его словам, в последнее время эти шансы значительно выросли благодаря новым научным прорывам. При этом он признает, что скорее всего это будет поездкой в один конец, пишет dev.by со ссылкой на Engadget .

ИТ-предприниматель также отверг идею, что такого рода поездки будут доступны только богатым.

Маск сравнил первые экспедиции на Марс с освоением Антарктики в конце XIX — начале XX века: те, кто доберется до планеты, большую часть времени будут проводить за строительством базы и попытками выжить в суровых условиях. А обратный билет будет хоть и возможен, но далеко не гарантирован.