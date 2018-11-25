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Лолита вернется в Могилев, чтобы продолжить концерт после того, как ей стало плохо на сцене

26.11.2018 17:01 — Разное | Tut.by  
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Певица Лолита, которая 19 ноября прервала свое выступление в Могилеве из-за плохого самочувствия, вернется в декабре. Позже стало известно, что у нее случился гипертонический криз — подскочило давление. Все из-за переутомления. Повторный концерт состоится 19 декабря в Ледовом дворце. Билеты на концерт 19 ноября действительны на шоу 19 декабря.


Гастроли с 15 ноября по 9 декабря певица приурочила к своему 55-летнему юбилею, который она отметила 14 ноября. На концерте в Ледовом дворце Могилева артистке стало плохо. Позже стало известно, что еще до выступления у певицы резко подскочило давление. Действия медиков, попытавшихся его сбить, к сожалению, ситуацию не исправили: Лолита все равно чувствовала себя крайне скверно. Несмотря на это, она начала сольник, исполнила несколько песен и даже пыталась шутить:

— 55 лет — это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста…

В итоге певице все-таки пришлось покинуть сцену. По некоторым сведениям, ее из Ледового дворца скорая помощь отвезла в одну из могилевских больниц. Однако от госпитализации Лолита отказалась.

 
Теги: Могилев
 
 
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Концерт, который должен был состояться 19 ноября, сорвался из-за плохого самочувствия певицы. Лолита вернется в декабре в Могилев, чтобы исполнить всю программу к...
 
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