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Лолита вернется в Могилев, чтобы продолжить концерт после того, как ей стало плохо на сцене
Певица Лолита, которая 19 ноября прервала свое выступление в Могилеве из-за плохого самочувствия, вернется в декабре. Позже
Гастроли с 15 ноября по 9 декабря певица приурочила к своему 55-летнему юбилею, который она отметила 14 ноября. На концерте
— 55 лет — это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста…
В итоге певице все-таки пришлось покинуть сцену. По некоторым сведениям, ее из Ледового дворца скорая помощь отвезла в одну из могилевских больниц. Однако от госпитализации Лолита отказалась.
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Концерт, который должен был состояться 19 ноября, сорвался из-за плохого самочувствия певицы. Лолита вернется в декабре в Могилев, чтобы исполнить всю программу к...
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