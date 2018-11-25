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Республиканская профилактическая акция «Жизнь дороже шин!»

26.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Республиканская профилактическая акция «Жизнь дороже шин!»

Рост дорожно-транспортных происшествий на дорогах, имеющих мокрое, обледенелое, заснеженное покрытие существенно возрастает. На таких дорогах уменьшается коэффициент сцепления колес с дорогой, вследствие чего возникает большая вероятность проскальзывания и пробуксовки шин автомобиля. При неправильных действиях водителя в этих условиях автомобиль может стать не управляемым, что может привести к созданию аварийной ситуации или ДТП.

В целях минимизации негативных сезонных проявлений в сфере безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий в зимних условиях в период времени с 26 ноября по 6 декабря 2018 года Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!».

Напоминаем, что при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобиля с технически допустимой массой до 3.5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. При этом, зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, М&S, М S, М.S или All Seasons.

Уважаемые автомобилисты помните, что в зимний период времени на аварийность в значительной степени влияют шины, установленные на вашем транспортном средстве. Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда и снежного наката.

Но смена резины не гарантирует Вам 100% сцепления с поверхностью дороги, а движение с максимальной разрешенной скоростью может быть недостаточным.

Если при движении Вы почувствовали, что на каком-то участке авто «понесло», то знайте - это может повториться! Залог повышения безопасности - выбор безопасной скорости, дистанции и интервала.

 
 
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Рост дорожно-транспортных происшествий на дорогах, имеющих мокрое, обледенелое, заснеженное покрытие существенно возрастает. На...
 
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