У вас всегда есть шанс получить скидку 100 процентов

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И не только в Черную пятницу или во время любой другой акции. Если вы не успели воспользоваться скидкой 100% в прошедший день распродаж, не расстраивайтесь - вы легко сможете сделать это в будущем.

«Прячьте подальше ваши бумажники, режьте пополам кредитные карты, похороните любовь всей жизни — безудержный шопинг. Время праздновать День без покупок!» — так звучит приветствие на сайте Buy Nothing Day.

День без покупок — противовес Чёрной пятнице. Организаторы праздника предлагают наложить 24-часовой мораторий на покупки новых вещей и прожить этот день по-настоящему, а не потратить его на стояние в очередях. Некоторые на этом не останавливаются и выключают на сутки технику, не пользуются личным авто и мобильным телефоном.

Навязчивая реклама о Чёрной пятнице преследовала меня повсюду: магазины убеждали меня, что идут на жертвы ради покупателей. Но, по-моему, на жертвы идут всё-таки покупатели…

«Часто скидки на распродажах — это просто обман, — пишет телеграм-канал «Советы зелёного человечка». — За какое-то время до распродажи цены искусственно повышают, чтобы потом демонстративно их обрушить. Британская организация защиты прав потребителей «Which?» проследила за ценами полгода до и полгода после Чёрной пятницы 2017 года. Выяснилось, что 87% товаров можно было приобрести дешевле в другое время года».

День без покупок появился в Канаде 1992 году, сегодня в нём участвуют более 60 стран. Активисты устраивают демонстрации и перформансы, выходят с транспарантами «Перестаньте покупать и начните жить», показывают антирекламные ролики о проблемах чрезмерного потребления.

В 2013 году День без покупок в Канаде отмечали демонстрацией зомби





Например, американская природоохранная организация Revened Billy and Stop shopping choir (Преподобный Билли и хор «Хватит покупать») выступает с концертом в стиле зажигательных евангельских песнопений и призывают покончить с шоппингом. Послушайте один раз, и вы будете повторять как мантру: Stop shopping! Alleluia!

Достойную уважения активность провёл бренд «Патагония» — они не давали скидки, но 100% выручки в Чёрную пятницу передали местным экологическим организациям. В 2016 году за один день они собрали десять миллионов долларов.

Создатели Cards Against Humanity придумали ещё один способ отметить Чёрную пятницу: предложили перечислять деньги на выкапывание огромной «праздничной ямы» и обещали не останавливаться, пока будут поступать пожертвования. За сутки они собрали 100 тысяч долларов, и на сайте можно было в реальном времени следить, как увеличивается дыра в земле. Выбрасывать деньги — так выбрасывать.

Два года назад Cards Against Humanity предлагали в Чёрную пятницу купить за 5 долларов — ничего. Выбрасывать деньги — так выбрасывать.

Бренд REI, который продаёт туристическую одежду и оборудование запустил акцию #OptOutside: в Чёрную пятницу они закрыли всё 143 своих магазина в США и заплатили сотрудникам, чтобы те «сделали то, что любят больше всего, — провели время на природе».

«Если уж тратить деньги, то на что-то полезное», — решили в прошлом году во Франции. Так появилась Зелёная пятница, организаторы которой выступили за ответственное потребление. Компании могли присоединиться к манифесту, в обмен на обещание не устраивать распродаж в Чёрную пятницу и пожертвовать 15% выручки за этот день в адрес ассоциации, которая борется с запланированным устареванием гаджетов и техники.

Помните: у вас всегда есть шанс получить скидку 100%. Просто не купив то, что вам не особенно нужно.

Ирина Козловских, Сноб