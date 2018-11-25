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Хабиб в зоопарке и Шарапова на пляже. Лучшие снимки спортсменов в Instagram за неделю

26.11.2018 17:19 — Разное | Tut.by  
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День благодарения, выходные с детьми и горячие образы в купальниках и вечерних платьях. SPORT.TUT.BY дублирует лучшие посты спортивных селебрити в инстаграм.

В четвертый четверг ноября в США отмечается День благодарения. Виктория Азаренко хоть и росла в Беларуси, но после переезда за океан полюбила этот американский праздник. По случаю Thanksgiving Day теннисистка опубликовала снимок с сыном Лео и поблагодарила семью, друзей, поклонников и Бога за все, что имеет в жизни.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

There’s always something to be thankful for. I’m thankful for everything that I have! I’m thankful for all the good and the bad that I have been thru. I’m thankful to see my son smile in the morning, Leo you are a gift from God. I’m thankful for my family that always have my back. I’m thankful to my friends who hold me down and tell me things I don’t always like to hear, but make me better. Im thankful to have friends in my life who refuse to let me give up even when I felt like I can’t keep going. I’m thankful for all the people and fans I have met throughout my life and my career and that are supporting me no matter what. And thank you God for always protecting me. I sometimes forget and question, but I know you got me. Happy thanksgiving everyone! It’s a beautiful holiday! Even if I didn’t grow up with it I grew into loving it! Love ❤️ V

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) 22 Ноя 2018 в 1:31 PST

Аргентинский футболист Лео Месси поделился с подписчиками забавными видео, где его трое сыновей танцуют под песню «I'm sexy and I know it».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
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День благодарения, выходные с детьми и горячие образы в купальниках и вечерних платьях. SPORT.TUT.BY дублирует лучшие посты спортивных селебрити в инстаграм.
 
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