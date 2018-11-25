|
Хабиб в зоопарке и Шарапова на пляже. Лучшие снимки спортсменов в Instagram за неделю
День благодарения, выходные с детьми и горячие образы в купальниках и вечерних платьях. SPORT.TUT.BY дублирует лучшие посты спортивных селебрити в инстаграм.
В четвертый четверг ноября в США отмечается День благодарения. Виктория Азаренко хоть и росла в Беларуси, но после переезда за океан полюбила этот американский праздник. По случаю Thanksgiving Day теннисистка опубликовала снимок с сыном Лео и поблагодарила семью, друзей, поклонников и Бога за все, что имеет в жизни.
Аргентинский футболист Лео Месси поделился с подписчиками забавными видео, где его трое сыновей танцуют под песню «I'm sexy and I know it».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)