Хабиб в зоопарке и Шарапова на пляже. Лучшие снимки спортсменов в Instagram за неделю

День благодарения, выходные с детьми и горячие образы в купальниках и вечерних платьях. SPORT.TUT.BY дублирует лучшие посты спортивных селебрити в инстаграм.

В четвертый четверг ноября в США отмечается День благодарения. Виктория Азаренко хоть и росла в Беларуси, но после переезда за океан полюбила этот американский праздник. По случаю Thanksgiving Day теннисистка опубликовала снимок с сыном Лео и поблагодарила семью, друзей, поклонников и Бога за все, что имеет в жизни.

Аргентинский футболист Лео Месси поделился с подписчиками забавными видео, где его трое сыновей танцуют под песню «I'm sexy and I know it».