Стало известно, когда выселенные семьи ветеранов МВД и КГБ вернутся домой на Маркса,17

В сентябре дом на улице Маркса, 17, где проживали семьи ветеранов МВД И КГБ, был отселен . Основанием послужило заключение специалистов НПУП «Стройреконструкция» о том, что здание находится в предаварийном состоянии и может обрушиться. Жильцы этому заключению не верили и уезжать не хотели. Согласились уехать в квартиры маневренного фонда на два месяца под угрозой принудительного выселения. За эти два месяца должны были укрепить фундамент здания.

Что сейчас происходит в отселенном доме и когда его жильцы смогут вернуться обратно — в материале REALTY.TUT.BY.



Сентябрь 2018

В доме на Карла Маркса, 17, который был признан предаварийным, 22 квартиры. Из маневренного фонда Ленинского района для временного расселения жильцов выделили 12 квартир. Точкой возврата жильцы считали 24 ноября — время, когда истекало ровно два месяца с момента их выселения.



23 ноября 2018 года

В минувшие выходные это время истекло. Работы в доме идут полным ходом, квартиры жильцов опечатаны. Во дворе дежурит милиционер — глава Ленинского района сдержал обещание сторожить квартиры жильцов.

— Мы с Александром ежедневно приезжаем сюда и контролируем, как идут работы, - рассказал Сергей Петрович Леднев, его, напомним, жильцы дома на Маркса, 17 оставили за главного. — Если заметили какую-то остановку, то выясняем, почему не ведутся работы и когда будут возобновлены. По документам у нас капитальный ремонт. И уже под него «подтянули» усиления фундамента дома, ради которого нас отселили. Нормативный срок по усилению — два месяца. Это первый этап. Дальше будет капитальный ремонт с реставрацией без прекращения эксплуатации здания. Значит, мы сможем вернуться домой.





Работы по дому начались 25 сентября и в минувшие выходные этот срок истек, говорит Сергей Петрович.

— Но мы еще остаемся в квартирах, которые нам на время отселения предоставили из маневренного фонда Ленинского района. Правда, ЖРЭО до сих пор не заключило с нами договоров на время отселения [на проживание в маневренном фонде]. Юрист не может их с нами заключить, так как нет конкретных сроков нашего отселения. Их должна была дать администрация Ленинского района. А в договоре просто обозначен первый этап, который займет два месяца. А с какого по какое число, ничего не указано. Само ЖРЭО не уполномочено вписывать какие-то сроки. Из-за этого мы не можем рассчитаться за электроэнергию.



Работы по усилению фундамента дома

— Когда вам обещают заселение?

— На прошлой неделе звонил главному инженеру, он говорил, что работы планируют завершить до 7 декабря. Это плюс еще две недели к ожидаемому сроку — 24 ноября. Но ремонт, как видите, еще идет и пока неясно, когда нас заселят обратно.

Когда жильцы вернутся домой?

Главный инженер ЖКХ Ленинского района Виктор Муравицкий рассказал, что успели сделать в доме.



Виктор Муравицкий показал, как изнутри укрепляли дом

Самый проблемный участок, который выявил проектный институт, — конструкция фундамента здания на первом этаже дома. На этом месте, напомним, в 2014 году компания «Савана-Спорт Трейдинг» бизнесмена Ивана Малько собиралась открыть французскую пекарню Paul.

В помещении будущей пекарни начали было ремонт, но так его и не завершили. Последние два года эта часть здания была спрятана за ограждением.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

По словам главного инженера, большая часть работ коснулась именно этой части здания. Если помните, накануне выселения жильцов из дома мы фотографировали это помещение. Теперь можем сравнить, что тут сделали за два месяца.







— Напомню, что работы по дому запланированы на два этапа. За первый этап, на который было отведено два месяца, нужно было усилить фундамент здания и простенки. Сначала специалисты установили поддерживающие конструкции, затем взяли оконные и дверные проемы в металлические обоймы.







Самым сложным этапом, по словам Виктора Муравицкого, было устройство монолитного пояса по периметру первого этажа. Это тот вид работ, который забрал больше времени, чем рассчитали проектировщики.

— В день можно было делать максимум четыре метра этого пояса. Больше не разрешал проектный институт. Каждый отрезок монолитного пояса принимался проектировщиками. Такие правила. Приняли — разрешили делать следующий этап работ. Там, где уже установили монолитный пояс, монтировали металлические трубки и закачивали туда геополимерный раствор.





Не удивительно, что сроки сдвинулись.

— На этом объекте возникало много дополнительных работ, выполнение которых изначально не было предусмотрено проектным институтом. Но ведь все предусмотреть невозможно. Например, когда строители вели раскопку перед установкой монолитного пояса, вместо грунта натыкались на кирпичную кладку и бутовый камень. То есть, возле стены под землей была… стена. Понятно, что такие работы велись вручную, копать техникой было нельзя.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Виктор Муравицкий признался, что этот объект будет хорошим опытом как для строителей, так и для проектного института.

— Такие работы по усилению редко где встречаются, не каждая строительная организация имеет опыт и возьмется за их проведение. На этом объекте работала компания «Рефреш-К». На базе этого объекта Госстройнадзор проводил выездной семинар, чтобы показать своим коллегам виды работ и технологии их выполнения. Например, заполнение геополимерными составами — это не повсеместная технология.







По словам Муравицкого, при работах по укреплению фундамента дома специалисты постоянно мониторили состояние фасада.

— Для этого 26 октября установили маяки на раскрытие трещин, которые были на фасаде еще до работ. Маячки остались на месте.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Когда жильцы смогут вернуться домой?

— Мы планируем окончить первый этап работ до 15 декабря, это уже с учетом переезда жителей в свои квартиры.