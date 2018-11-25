Женский вклад в развитие района

В современном мире женщины способны решать самые разные задачи и заявлять о своей активной гражданской позиции. Представительницы слабого пола наравне с мужчинами входят в состав правительства, законодательных органов, руководят предприятиями и организациями, принимают участие в общественной жизни республики и своих регионов.

Есть и на Смолевиччине такие женщины – они выступают за защиту прав и законных интересов женщин, семей, детей, повышают роль женщин в общественной, социальной и культурной сферах деятельности общества, активно и всесторонне участвуют в жизни региона. Они – представительницы Общественного объединения «Белорусский союз женщин». Организация создана в декабре 1991 года. На добровольной основе союз объединяет женские советы, созданные во всех областях, районах, городах, во многих трудовых коллективах и учебных заведениях и по месту жительства. В настоящее время по всей стране в союзе состоят более 180 тысяч женщин, действует свыше четырех тысяч первичных организаций.

Смолевичская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» создан в апреле 2007 года, и представляет интересы женщин Смолевичского района. В конце ноября в районной организации ОО «БСЖ» состоялось отчетно-выборная конференция.





Смолевичская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» создана в апреле 2007 года и представляет интересы женщин Смолевичского района. В конце ноября в районной организации ОО «БСЖ» состоялась отчетно-выборная конференция.

На мероприятии собрались представители прекрасной половины человечества из различных отраслей района: учреждений образования и здравоохранения, агропромышленного комплекса, торговли и бытового обслуживания, промышленности и строительства. Также на конференции присутствовали председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Светлана Григорьевна Сороко и заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов.

Смолевичская районная организация состоит из 30 «первичек», действующих на предприятиях, в учреждениях, населенных пунктах, и объединяет на добровольной основе более 600 женщин.

С докладом о работе за отчетный период выступила председатель Смолевичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин», юрисконсульт ОАО Смолевичский завод ЖБИ Раиса Тихоновна Герловская.

– В отчетном периоде вся деятельность районной организации была нацелена на реализацию социально значимых проектов и востребованных инициатив, на улучшение демографической ситуации в районе, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и детства, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, на профессиональную самореализацию женщин, – ввела в курс дела Раиса Тихоновна. – Наша организация работала по плану, координируя свою работу с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи, управлением по образованию, спорту и туризму, управлением по труду, занятости и социальной защите, территориальным центром социального обслуживания населения, органами здравоохранения, загса.





Объединив усилия с заинтересованными структурными подразделениями райисполкома, «БСЖ» проводились традиционные мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню матери, Дню защиты детей, Дню пожилых людей, Дню инвалидов и др.

Активно участвовали члены общественного объединения в избирательной кампании, входили в состав избирательных комиссий, выступали наблюдателями от союза. Представительницы Смолевичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» избраны депутатами: Нина Викетьевна Железнова – член Совета Республики, директор ОАО «Озерицкий-агро», Наталья Викторовна Якубицкая – депутат областного Совета, председатель Минского областного Совета депутатов.

Раиса Тихоновна отметила, что в районе действуют 30 первичных организаций «БСЖ», которые играют в жизни района особую роль. Благодаря им проходят интересные мероприятия, воспитывается молодое поколение, оказывается конкретная помощь нуждающимся в ней семьям, наводится порядок и благоустраиваются территории.

Активно и плодотворно сегодня работают председатели первичек ОАО «Озерицкий-Агро» Нина Викентьевна Железнова, Курганского сельисполкома Инесса Брониславовна Хващевская, Смолевичского лесхоза Светлана Викторовна Демченко, Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения Анастасия Степановна Бутор, РУП «Шипяны-АСК» Нина Аркадьевна Карась.

Районная и первичные организации союза женщин принимали активное участие в республиканских конкурсах и акциях, проводимых Белорусским союзом женщин: «Женщина года», «Семья года», «Наши дети», «Соберем портфель вместе», «В Беларуси ни одного брошенного ребенка», «Здоровье женщины – здоровье нации», «Женщины против пьянства женщин», «Здоровая семья – сильное государство», «Семья без насилия», «Береги здоровье с детства», «Ты не одинок!», «Крепка семья – крепка держава», «Любовь к Отечеству – через любовь к своему роду» и многие другие.

Именно Белорусский союз женщин стал учредителем республиканского конкурса «Женщина года», который проводится с целью выявления и поощрения лучших женщин нашей страны, добившихся значительных успехов в своей деятельности. Победителями этого конкурса в разные годы были признаны успешные женщины Смолевичского района: Нина Викентьевна Железнова, в номинации «За вклад в возрождение села»; Елена Ивановна Мытько, руководитель образцовой студии современного и бального танца «Шарм» в номинации «За воспитание детей и молодежи», Инесса Брониславовна Хващевская, руководитель первичной организации БСЖ, председатель Курганского сельского исполнительного комитета, в номинации «Хозяйка села».

– Традиционно, в канун празднования Дня семьи с участием районных служб и организаций проводится смотр-конкурс «Лучшая многодетная семья». Дважды наши многодетные семьи становились победителями областного конкурса «Лучшая многодетная семья», – отметила в своем докладе Раиса Тихоновна. – Ежегодно мы принимаем участие в благотворительной акции «Наши дети». Представители районной и первичных организаций организовывали новогодние и рождественские праздники для детей, посещали социальный приют, центр коррекционно-развивающего обучения, приемные семьи, где вручали их воспитанникам подарки. В преддверии начала нового учебного года мы приняли активное участие в благотворительной акции «Соберем портфель вместе». Каждая «первичка» старалась внести посильную лепту, оказать помощь в приобретении школьных принадлежностей нуждающимся из многодетных, неблагополучных, малоимущих семей, детям-сиротам.

Ежегодно в октябре совместно со службами и организациями района БСЖ проводится Неделя матери – это торжественные приемы, праздничные концерты, благотворительные акции, конкурсы и выставки, профилактические беседы, тематические встречи, а также церемония награждения Орденом матери.

Члены Правления районной организации 18 октября текущего года приняли участие в заседании круглого стола, организованном членом правления БСЖ Ниной Викентьевной Железновой на базе ОАО «Озерицкий-Агро», на тему «Духовный потенциал сельской женщины, как фактор укрепления и развития малой родины». Мероприятие проходило под председательством руководителя ОО «Белорусский союз женщин» Марианны Акиндиновны Щеткиной.

– Хочу отметить инновационные методы работы территориального центра социального обслуживания населения, – добавила Раиса Тихоновна. – Это тематические встречи в клубе «Вместе», направленные на помощь в психологической и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях самостоятельной жизни, работа клубов «Школа матери», «Школа золотого возраста». Благодаря их активной позиции и профессиональному подходу, в районе открыта «Кризисная комната», где имеют возможность временно находиться женщины, подвергшиеся домашнему насилию.

Таким образом, районная организация БСЖ действовала в соответствии с основными программными направлениями.

О деятельности областной организации рассказала ее председатель Светлана Григорьевна Сороко. Она отметила, что женщинам Минщины и Смолевиччины по силам решение широкого круга вопросов на благо государства, семьи и общества.

Светлана Григорьевна Сороко в знак признательности за труд, за личный вклад в развитие организации вручила Раисе Тихоновне грамоту Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

В завершение мероприятия заместитель директора по идеологической работе ОАО «Озерицкий-Агро» Юлия Борисовна Игнатович поблагодарила Раису Тихоновну за помощь в создании и работе отделения союза «Сельчанка». Это объединение уделяет особое внимание работе с сельскими женщинами, вовлекая их в активную общественную деятельность, приобщая к решению социальных вопросов, направленных на улучшение уровня и качества жизни на селе.

Председателем Смолевичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» избрана управляющий делами Смолевичского районного исполнительного комитета Ирина Александровна Кононович. Свою преемницу поприветствовала Раиса Тихоновна и пожелала ей вдохновения, терпения, сил и успехов, а Светлана Григорьевна Сороко под аплодисменты зала вручила новому председателю Смолевичской райорганизации имиджевый знак БСЖ – шарф с эмблемой союза.

Ирина Александровна Кононович, в свою очередь, поблагодарила всех за доверие и отметила, что и дальше союз будет уделять внимание повышению роли женщины в обществе.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.