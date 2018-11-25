27 ноября 2018 года в 11.00 состоится встреча с представителями Службы консультирования беженцев. Она пройдет в Смолевичской районной организации БОКК (Дом быта, второй этаж, комната 219).
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Вниманию переселенцев с Луганской и Донецкой областей!
26.11.2018 — Разное | Смалявiцкi край
27 ноября 2018 года в 11.00 состоится встреча с представителями Службы консультирования беженцев. Она пройдет в Смолевичской районной организации БОКК (Дом быта, второй этаж, комната 219).
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27 ноября 2018 года в 11.00 состоится встреча с представителями Службы консультирования беженцев. Она пройдет в Смолевичской районной организации БОКК (Дом быта, второй...
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