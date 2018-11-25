С благодарностью в сердце





Пожалуй, для учителя лучшая награда – признание его труда учениками и коллегами. Ни одно поколение учеников Заболотской средней школы с теплотой в душе относится к учителю физической культуры и здоровья Марианне Михайловне Панченко.

Она педагог, который дал возможность десяткам учеников полюбить спорт. За все время работы в школе она постоянно учит ребят двигаться к новым победам, быть всегда бодрыми и на все смотреть с оптимизмом, никогда не унывать и не сдаваться. Среди ее воспитанников, а это – ученики сельской школы, немало призеров спортивных состязаний. Начинающие спортсмены с завидным постоянством успешно выступают на спортивных соревнованиях различного уровня. Сама Марианна Михайловна Панченко часто выступает судьей на спортивных соревнованиях в различных видах спорта, с удовольствием играет в баскетбол и волейбол.

Ее труд по заслугам оценен педагогическим коллективом школы, а главное, родителями учеников, многие из которых сами учились у Марианны Михайловны и теперь рады тому, что и их дети смогут полюбить спорт и здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек. Поскольку рядом с таким педагогом по-другому и не может быть.

Более двадцати пяти лет Марианна Михайловна преподает в школе и за это время воспитала не одно поколение любителей спорта. Уже с первых уроков она прививает детям любовь к своему предмету, на конкретных примерах показывая, как занятия физкультурой могут каждому помочь стать здоровыми и уверенными в себе людьми.

Сейчас Марианна Михайловна является классным руководителем десятого класса. Ученики и их родители выражают ей искреннюю благодарность за ее труд, который стал для нее любимым делом, за ее любовь к ученикам, за стремление сделать школьную жизнь яркой и полной воспоминаний. Никогда не забудут ее ученики интересные и познавательные походы, организатором которых она была. Вместе с любимым педагогом ребята побывали на родине Якуба Коласа, на Брилевском поле, на берегах реки Волма и в других живописных уголках родного края.

Марианна Михайловна Панченко – педагог, который прививает своим ученикам не только любовь к спорту, она учит их бережно относиться к своему здоровью, ценить дружбу, уважать старшее поколение, беречь окружающую среду. Она делает все возможное, чтобы ее ученики за школьные годы почувствовали азарт спортивных состязаний, радость личных и общекомандных побед, а главное, выросли достойными людьми. Все, что знает и умеет сама, Марианна Михайловна передает своим ученикам, для которых за все годы учебы она уже стала второй мамой.

В этом году Марианна Михайловна отмечает свой юбилей. Ее бывшие выпускники и нынешние ученики, особенно родители и ученики 10-го класса, поздравляют своего любимого педагога и классного руководителя с праздничной датой и желают ей только радостных моментов, успехов на педагогическом поприще, талантливых учеников, ярких побед, крепкого здоровья и долгих лет жизни рядом с людьми, которые ее ценят и любят.

Ученики 10-го класса Заболотской средней школы и их родители.