Успех не остается незамеченным





В третье воскресенье ноября профессиональный праздник отмечали все труженики сельского хозяйства и те, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны.

В преддверии знакового дня председатель райкома профсоюза работников АПК Вячеслав Николаевич Лопатко вручил Благодарность Минского областного комитета профсоюза работников АПК директору ЗАО «Юнимит» Александру Владимировичу Доропею.

За этот год данное предприятие стало лучшим переработчиком в районе. ЗАО «Юнимит» осуществляет производство мясо-колбасных изделий из мяса птицы. Продукция предприятия известна потребителям под торговыми марками «Лакомый край» и «Братья Грилль».

Александр Доропей рассказал, что в производстве используются только отборные ингредиенты, включая свежее мясо птицы с собственных фабрик. Замкнутый цикл позволяет обеспечивать стабильно высокое качество продукции. На предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества.

– Применение передовых технологий в производстве наряду с инновационными системами позволяет вам долгие годы удерживаться в лидерах мясоперерабатывающей отрасли, – отметил Вячеслав Лопатко. – Желаю вам и дальше уверенно стоять на ногах и успешно развиваться.

Лидия СУДНИКОВИЧ.