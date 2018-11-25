29 ноября 2018 года с 10.00 до 12.00 в ОАО «Смолевичи-Сузон» (г.Смолевичи, ул. Вокзальная,9а ), с 12.00 до 14.00 в Смолевичском районном объединении организаций профсоюзов (г.Смолевичи ул.Советская, 125 – 32, здание райисполкома) будет проводить прием граждан Вероника Борисовна Урбанович, главный специалист управления правового обеспечения Главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси.
Телефон для справок и предварительной записи: 25-8-12.