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Что изменится в Беларуси с 1 декабря
Цены на сигареты
На
Некоторые марки сигарет ООО «Табак-инвест» подорожают на 5-10 копеек.
«Беларусьторг» поднимет цены на сигареты на 5-10 копеек.
До этого цены на некоторые виды сигарет
Подорожает бензин
Скорее всего, подорожание бензина и дизельного топлива продолжится в привычном для этого года темпе – по 1 копейке еженедельно.
С 25 ноября на 1 копейку подорожали 95-ый и 98-ой бензин и дизтопливо. Цена на бензин марки АИ-92 не изменилась.
Пока что на АЗС бензин АИ-95-К5-Евро стоит 1,52 рубля за 1 литр, АИ-98-К5-Евро – 1,73 рубля, ДТ – 1,52 рубля. Цена АИ-92-К5-Евро – 1,42 рубля.
С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать за летние шины
Водителям обязательно нужно до 1 декабря переобуть свои авто в зимнюю резину. За езду на автомобиле без зимних шин штраф составит 0,5
С 1 декабря ГАИ будет проводить рейды и выявлять нарушителей.
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Какие изменения ждут белорусов в последний месяц 2018 года?
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