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Что изменится в Беларуси с 1 декабря

26.11.2018 17:05 — Разное | Myfin  
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Что изменится в Беларуси с 1 декабря
фото: pixabay.com

Цены на сигареты

На сигареты ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» вырастут цены в пределах от 3 до 16 копеек.

Некоторые марки сигарет ООО «Табак-инвест» подорожают на 5-10 копеек.

«Беларусьторг» поднимет цены на сигареты на 5-10 копеек.

До этого цены на некоторые виды сигарет изменялись с 1 ноября.

Подорожает бензин

Скорее всего, подорожание бензина и дизельного топлива продолжится в привычном для этого года темпе – по 1 копейке еженедельно.

С 25 ноября на 1 копейку подорожали 95-ый и 98-ой бензин и дизтопливо. Цена на бензин марки АИ-92 не изменилась.

Пока что на АЗС бензин АИ-95-К5-Евро стоит 1,52 рубля за 1 литр, АИ-98-К5-Евро – 1,73 рубля, ДТ – 1,52 рубля. Цена АИ-92-К5-Евро – 1,42 рубля.

С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать за летние шины

Водителям обязательно нужно до 1 декабря переобуть свои авто в зимнюю резину. За езду на автомобиле без зимних шин штраф составит 0,5 базовой величины (12,25 рубля). За повторное нарушение в течение года грозит штраф от 2 до 5 базовых величин.

С 1 декабря ГАИ будет проводить рейды и выявлять нарушителей.

 
 
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