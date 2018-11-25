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Обзор рынка платежных услуг за первую половину ноября 2018 года

26.11.2018 16:30 — Разное | Myfin  
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Обзор рынка платежных услуг за первую половину ноября 2018 года
фото: pexels.com

Новости банковского рынка Республики Беларусь

Белорусские банки и Моцная картка сообщают, что при расчете карточкой держатели совершают чудо

С каждой покупки, совершенной в предприятиях-партнерах благотворительной программы, держателя карточки с функцией «Моцная» перечисляются взносы в Благотворительный фонд «Моцная картка», которые идут на лечение детей с онкологическими заболеваниями или с заболеваниями сердца.

Судьба Apple Pay в Беларуси решится в начале 2019 года

Компания Apple примет окончательное решение о запуске Apple Pay в Беларуси до конца первого квартала 2019 года. Более того, есть уже приоритетный список банков, которые станут первыми партнерами Apple Pay.

Впрочем, как уже сообщалось ранее, Apple сомневается в целесообразности инвестиций в Беларусь.

Альфа-Банк с начала 2019 будет брать деньги с клиентов за неактивные счета

Альфа-Банк опубликовал на своем официальном сайте сообщение о том, что если у клиента в течение 12 месяцы не было операций по счету и остаток на карте составляет меньше 200 BYN, 6500 RUB, 100 USD/EUR/GBP/СHF, то он должен будет заплатить комиссию за обслуживание. Размер суммы будет составлять 3 рубля, 3 доллара США или 3 Евро, а списание со счета будет ежемесячным.

Выходец из белорусского ВТБ вошел в руководство российского Альфа-Банка

В руководство российского Альфа-Банка пришел топ-менеджер белорусского Банка ВТБ Дмитрий Фролов. С 1 ноября он стал главным операционным директором Альфа-Банка.

Белагропромбанк предложил белорусам новую спортивную карточку «O-GO!»

Главная особенность карточки — возможность заработать FITкоины. Это баллы, которые каждый месяц можно будет обменять на спортивные призы в мобильном приложении Банка. Чтобы накапливать баллы, нужно пользоваться мобильным приложением банка и установить на телефон фитнес-приложение. Для устройств на базе Android подойдёт приложение Google FIT, для IOS — «Здоровье». Получить 1 FITкоин можно за каждые 10 тыс шагов, пройденные за день, а также — за каждые потраченные 10 BYN с карты.

Топ-3 банка по чистой прибыли

У Белинвестбанка отмечается рост более чем в 40 раз, дошедший до 40,6 млн. бел. руб. Белагропромбанк сумел повысить прибыль в 2,2 раза до 43,7 млн. бел. руб.

Банк ВТБ (Беларусь) нарастил прибыль аж на 97%, до 33,6 млн. бел. руб.

У всех вышеупомянутых банков основной причиной положительной динамики оказалось снижение чистых отчислений в резервы.

Новости банковского рынка Российской Федерации

Банк Русский Стандарт реализовал прием Alipay на кассе магазинов

Был разработан специальный интерфейс, позволяющий принимать Alipay на кассе.

Технология работы проста: при выборе этого способа оплаты кассир вводит сумму в кассовом интерфейсе, сканирует QR-код с телефона клиента, после чего платёж проходит, распечатывается фискальный чек и слип.

Халва предоставит 36 месяцев рассрочки после рекомендации друзьям

Совкомбанк сообщает, что, порекомендовав карту друзьям, ее держатель получит лимитированные условия с рассрочкой 36 месяцев, а также 19 тыс. рублей дополнительно на покупки.

Для активации специальных условий по карте рассрочки необходимо поделиться ссылкой из своего мобильного приложения «Халва». После активации карты и совершения покупки в течение 10 дней новым обладателям также будет начислено вознаграждение в размере 500 рублей.

Сбербанк представит сервис PayZakat

Этот проект является одним из победителей первого корпоративного акселератора Сбербанка, и банк планирует инвестировать в его реализацию. Платформа занимается сбором и распределением обязательных и добровольных платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся. С помощью чат-ботов в соцсетях пользователи рассчитывают платеж, распределяют его между благотворительными фондами и выбирают проекты для пожертвования.

Альфа-Банк начал идентифицировать клиентов по отпечатку ладони

 
 
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Что произошло на финансовом рынке в первой половине ноября, читайте в нашей подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
 
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