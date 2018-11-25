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Поставки выросли в девять раз: белорусское молоко и масло покоряют Китай

26.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь в 2018 году увеличила поставки молочной продукции в Китай в девять раз. Что пользуется спросом и как проверяют товар – узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Наличие антибиотиков, уровень кислотности, содержание белка и жира – сначала все проверяют в лаборатории молочного завода, и только потом сырье отправляют на производство. В Китай экспортируют продукцию сорта «экстра» с длительным сроком годности.

«Производим его температурную обработку и в дальнейшем производим расфасовку в асептическую упаковку.  Сроки годности нашего молока достигаются именно за счет температурных режимов и асептической упаковки, используемых на нашем предприятии», – объяснил начальник цеха молочной продукции Михаил Снопков.

50 отечественных предприятий получили разрешение на экспорт молочной продукции в Китай. В этом году отправили на 37 миллионов долларов.

«При проведении дегустации все отмечали высокие вкусовые качества нашего стерильного молока. Мы заключили ряд соглашений на около 10 миллионов долларов по поставке стерильного молока на рынок Китая. Это и крупные компании, и мелкие компании», – рассказал начальник управления Минского молочного завода Константин Панюков.

Спросом пользуется сухое и стерилизованное молоко, сыворотка, сливочное масло. Но специалисты уверены: и белорусский сыр сможет покорить китайского покупателя.

«Постепенно рынок сыров развивается. Сегодня наиболее популярный сегмент – это мягкие сыры. Типа пицца-чиз и моцареллы. Присутствует и небольшой сегмент твердых сыров а-ля пармезан с длительными сроками хранения. Постепенно мы вводим нашу традиционную группу полутвердых сыров, которую мы обычно в Беларуси и производим», – поделился начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

Сейчас одно из белорусских предприятий сертифицируют для поставок детского питания. Продукция уже прошла все проверки. Осталось получить подтверждение со стороны китайского ведомства.  

Беларусь производит 5%  всего объема молока в мире. А доставка продукции в Китай по морю может занимать до 60 дней, по железной дороге – до двух недель.



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Спросом пользуется сухое и стерилизованное молоко, сыворотка, сливочное масло. Но специалисты уверены, что в скором времени китайцы распробуют и белорусский сыр.
 
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