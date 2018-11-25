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Поставки выросли в девять раз: белорусское молоко и масло покоряют Китай
26.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь в 2018 году увеличила поставки молочной продукции в Китай в девять раз. Что пользуется спросом и как проверяют товар – узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
«Производим его температурную обработку и в дальнейшем производим расфасовку в асептическую упаковку. Сроки годности нашего молока достигаются именно за счет температурных режимов и асептической упаковки, используемых на нашем предприятии», – объяснил начальник цеха молочной продукции Михаил Снопков.
50 отечественных предприятий получили разрешение на экспорт молочной продукции в Китай. В этом году отправили на 37 миллионов долларов.
«При проведении дегустации все отмечали высокие вкусовые качества нашего стерильного молока. Мы заключили ряд соглашений на около 10 миллионов долларов по поставке стерильного молока на рынок Китая. Это и крупные компании, и мелкие компании», – рассказал начальник управления Минского молочного завода Константин Панюков.
Сейчас одно из белорусских предприятий сертифицируют для поставок детского питания. Продукция уже прошла все проверки. Осталось получить подтверждение со стороны китайского ведомства.
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Спросом пользуется сухое и стерилизованное молоко, сыворотка, сливочное масло. Но специалисты уверены, что в скором времени китайцы распробуют и белорусский сыр.
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