На улице Верхнеозерной горела баня

24 ноября в 22.04 в центр оперативного управления отдела от прохожего поступило сообщение о пожаре. Горела баня в городской черте на улице Верхнеозерной.

Как рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Павел КАРАТАЙ, к месту ЧП оперативно направились спасатели. Когда они прибыли по указанному адресу, баня вовсю полыхала внутри.

Как выяснилось позже, накануне сын хозяйки вместе с другом ремонтировал помещение. Так как было прохладно, решили немного баню протопить. По словам мужчин, завершив работы, они убедились, что все в печи прогорело. В результате пожара частично уничтожена отделка внутри бани. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ