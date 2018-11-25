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На улице Верхнеозерной горела баня
26.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
24 ноября в 22.04 в центр оперативного управления отдела от прохожего поступило сообщение о пожаре. Горела баня в городской черте на улице Верхнеозерной.
Как рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Павел КАРАТАЙ, к месту ЧП оперативно направились спасатели. Когда они прибыли по указанному адресу, баня вовсю полыхала внутри.
Как выяснилось позже, накануне сын хозяйки вместе с другом ремонтировал помещение. Так как было прохладно, решили немного баню протопить. По словам мужчин, завершив работы, они убедились, что все в печи прогорело. В результате пожара частично уничтожена отделка внутри бани. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
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24 ноября в 22.04 в центр оперативного управления отдела от прохожего поступило сообщение о пожаре. Горела баня в городской черте на улице Верхнеозерной. Как...
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