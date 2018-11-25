Библиотека БГСХА приглашает на новогоднюю выставку

Библиотека имени Д.Р. Новикова приглашает всех желающих принять участие в традиционной ретро-выставке ёлочных игрушек, почтовых открыток, новогодних костюмов и другой новогодней атрибутики.





Успешность выставки, ее эксклюзивность и разнообразие зависит от каждого из нас. Вспомните, пожалуйста, где хранятся старые игрушки, Деды Морозы, Снегурочки, с которыми вы в юном возрасте встречали новогодние праздники и приносите их в академическую библиотеку вместе со своими праздничными воспоминаниями.

Ждем вас в библиотеке академии до 17 декабря с 8.00 до 17.00 в 8-ом кабинете на 2 этаже (кроме субботы и воскресенья).

Контактный телефон 7-87-92

Сохранность всех украшений и предметов гарантируем!

Библиотека им. Д.Р. Новикова

Смотрите, как это было в прошлом году: