|
Библиотека БГСХА приглашает на новогоднюю выставку
26.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Библиотека имени Д.Р. Новикова приглашает всех желающих принять участие в традиционной
Успешность выставки, ее эксклюзивность и разнообразие зависит от каждого из нас. Вспомните, пожалуйста, где хранятся старые игрушки, Деды Морозы, Снегурочки, с которыми вы в юном возрасте встречали новогодние праздники и приносите их в академическую библиотеку вместе со своими праздничными воспоминаниями.
Ждем вас в библиотеке академии до 17 декабря с 8.00 до 17.00 в 8-ом кабинете на 2 этаже (кроме субботы и воскресенья).
Контактный телефон 7-87-92
Сохранность всех украшений и предметов гарантируем!
Библиотека им. Д.Р. Новикова
Смотрите, как это было в прошлом году:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Библиотека имени Д.Р. Новикова приглашает всех желающих принять участие в традиционной ретро-выставке ёлочных игрушек, почтовых открыток, новогодних костюмов и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)