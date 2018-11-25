ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Библиотека БГСХА приглашает на новогоднюю выставку

26.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A
Просмотрено: 66

 

Библиотека имени Д.Р. Новикова  приглашает всех желающих принять участие в традиционной ретро-выставке ёлочных игрушек, почтовых открыток, новогодних костюмов и другой новогодней атрибутики.

 

Библиотека БГСХА приглашает на новогоднюю выставку

 

Успешность выставки, ее эксклюзивность и разнообразие зависит от каждого из нас. Вспомните, пожалуйста, где хранятся старые игрушки, Деды Морозы, Снегурочки, с которыми вы в юном возрасте встречали новогодние праздники и приносите их в академическую библиотеку вместе со своими праздничными воспоминаниями.

Ждем вас в библиотеке академии до 17 декабря  с 8.00 до 17.00 в 8-ом кабинете на 2 этаже (кроме субботы и воскресенья).

Контактный телефон 7-87-92

Сохранность всех украшений и предметов гарантируем!

                                                        Библиотека им. Д.Р. Новикова 

 

Смотрите, как это было в прошлом году:

Ретро-выставка «Новогодние фантазии» в академической библиотеке

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Библиотека имени Д.Р. Новикова  приглашает всех желающих принять участие в традиционной ретро-выставке ёлочных игрушек, почтовых открыток, новогодних костюмов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поставки выросли в девять раз: белорусское молоко и масло покоряют Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика