Правительство Беларуси прогнозирует малозаметный рост средней зарплаты в 2019 году

Правительство Беларуси ожидает, что средняя зарплата в 2019 году составит Br1025 против ожидаемой Br1000 в четвертом квартале 2018 года.

"Средняя заработная плата по году должна составить в следующем году не менее Br1025. Зарплата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней заработной платы, то есть на уровне Br820 - это в среднем по году", - сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас после совещания у президента страны по социально-экономическому развитию Беларуси в 2019 году.

Премьер-министра цитирует агентство БелТА.

С.Румас также сообщил, что "средняя зарплата в целом по стране в октябре без 30 копеек составила Br1 тыс., в целом в четвертом квартале целевая задача в Br1 тыс. в стране будет обеспечена".

В бюджетной сфере зарплата по итогам октября составила Br769, что соответствует 77% средней зарплаты по стране. В четвертом квартале заработная плата бюджетников оценивается на уровне Br800, добавил премьер.