Хабиб опроверг информацию о романе с Бузовой

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«РИА Новости»

— сказалНапомним, что ранеебыла замужем за футболистом московского «Локомотива» и сборной России, с которым развелась в конце 2016 года.Хабиб Нурмагомедов женат и имеет двух детей, но предпочитает не раскрывать личность своей супруги.