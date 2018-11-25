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Хабиб опроверг информацию о романе с Бузовой
Фото: Reuters
«Это, конечно, неправда. Я плохо отношусь к таким слухам», — сказал Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что ранее Ольга Бузова была замужем за футболистом московского «Локомотива» и сборной России Дмитрием Тарасовым, с которым развелась в конце 2016 года.
Хабиб Нурмагомедов женат и имеет двух детей, но предпочитает не раскрывать личность своей супруги.
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Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о том, что его тайной женой является певица Ольга Бузова.
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