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Oops! В 2019 году среднюю зарплату "заморозят"
Фото: TUT.BY
"Средняя заработная плата по году должна составить в следующем году не менее Br1025. Зарплата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней заработной платы, то есть на уровне Br820 - это в среднем по году", - сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас после совещания у Александра Лукашенко по социально-экономическому развитию Беларуси в 2019 году, передает
Румас также сообщил, что "средняя зарплата в целом по стране в октябре без 30 копеек составила Br1 тыс., в целом в четвертом квартале целевая задача в Br1 тыс. в стране будет обеспечена".
В бюджетной сфере зарплата по итогам октября составила Br769, что соответствует 77% средней зарплаты по стране. В четвертом квартале заработная плата бюджетников оценивается на уровне Br800, добавил премьер.
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Правительство Беларуси ожидает, что средняя зарплата в 2019 году практически не будет.
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