|
Порошенко ввел в Украине военное положение
Фото: EPA
Об этом сообщается на
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине", - говорится в тексте указа.
Согласно документу, военное положение вводится с 14.00 26 ноября 2018 года сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 25 ноября около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.
Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и отбуксировали в РФ.
Командование ВМСУ заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют "защитой госграницы".
Сегодня вечером пройдет экстренное заседания Совета безопасности ООН в связи с агрессией России против Украины в Азовском море.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)