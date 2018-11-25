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Порошенко ввел в Украине военное положение

26.11.2018 17:05 — Разное | UDF  
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Фото: EPA
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, военное положение вводится с 14.00 26 ноября 2018 года сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 25 ноября около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.

Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и отбуксировали в РФ.

Командование ВМСУ заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют "защитой госграницы".

Сегодня вечером пройдет экстренное заседания Совета безопасности ООН в связи с агрессией России против Украины в Азовском море.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения.
 
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