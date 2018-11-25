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«У нас не все получилось с этой многовекторностью. Вы это знаете, не хочу повторяться. Летели на одном крыле. Куда прилетели — тоже знаете. Поэтому, находясь сегодня в эпицентре этого Евразийского континента, у нас нет другого выхода, кроме как развивать многовекторность».

«Нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, ни Литва, ни Латвия не чужие».

Существенного прогресса в отношениях с Польшей, Литвой и Латвией нет

«Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет, и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию».

С Брюсселем конкретных договоренностей не достигнуто





Лукашенко игнорирует приглашения в Европу



