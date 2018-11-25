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Лукашенко был недоволен "полетом на одном крыле". Прошло почти два года – что сделано?

26.11.2018 17:01 — Разное | UDF  
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Фото: AP
Руководитель Беларуси требовал развивать многовекторность во внешней политике. Свежие новости дали красноречивый ответ, удалось ли что-то сделать в этом направлении.

В феврале 2017 года Александр Лукашенко посетовал:

«У нас не все получилось с этой многовекторностью. Вы это знаете, не хочу повторяться. Летели на одном крыле. Куда прилетели — тоже знаете. Поэтому, находясь сегодня в эпицентре этого Евразийского континента, у нас нет другого выхода, кроме как развивать многовекторность».


Руководитель страны добавил, что нужно дружить со всеми соседями:

«Нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, ни Литва, ни Латвия не чужие».


О неприемлемости «полета на одном крыле» Лукашенко говорил не раз. Но в этот раз могло показаться, что на фоне потепления отношений с Западом и снятия санкций руководитель страны серьезно настроен исправить ситуацию.

И вот со времени указанных заявлений прошло почти два года. UDF.BY проанализировал, удалось ли властям что-то сделать для развития многовекторности.


Существенного прогресса в отношениях с Польшей, Литвой и Латвией нет

Едва ли не самая яркая иллюстрация этого – отмененный в последний момент визит главы Совета Республики Михаила Мясниковича в Польшу. Месяц назад его ждали в Варшаве на польско-белорусском экономическом форуме, Мясникович планировал приехать, а затем официальный Минск даже не объяснил причину отмена визита.

Отсутствие нормальных и тесных отношений с почти 40-миллионным соседом продолжает выглядеть более, чем странным.

Еще хуже в последнее время отношения у Минска с литовскими властями, возмущенными строительством АЭС у их границ. Вильнюс даже призывает других членов Евросоюза к ограничительным мерам против Беларуси. Договорится с Вильнюсом так и не удалось. Недавно Лукашенко с раздраженностью заявил:

«Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет, и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию».


С Ригой отношения можно назвать нормальными. Но в основном они ограничиваются риторикой, на деле заметных изменений в последнее время не произошло.


С Брюсселем конкретных договоренностей не достигнуто

Высказывания Минска в отношении Брюсселя двольно противоречивые. Летом руководитель Беларуси на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом призвал Брюссель, чтобы тот «точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас».

Лукашенко был недоволен "полетом на одном крыле". Прошло почти два года – что сделано?

А глава МИД Владимир Макей даже сказал, что за последние два-три года в отношениях с Евросоюзом достигнут больший прогресс, чем за предыдущие 20 лет.

Но осенью тот же Макей рекомендовал депутатам Европарламента «сменить затертую пластинку» после того, как они приняли резолюцию по ситуации со свободой СМИ в Беларуси.

В любом случае о конкретике говорить не приходится. Например, Беларусь и ЕС до сих пор не подписали соглашения об облегчении визовых формальностей и реадмиссии – переговоры по этим вопросам продолжаются уже много лет.

Красноречиво в плане конкретных договоренностей и заявление замминистра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко недельной давности: Беларусь пока лишь предлагает ЕС начать работу над стратегией отношений на перспективу.

«Безусловно, в наших отношениях сохраняются разногласия», – признал заммминистра.

Минск также неоднократно высказывал недовольство наполнением инициативы «Восточное партнерство».

«Нормализация» отношений в виде роста количества и уровня контактов с Брюсселем во что-то стоящее пока не материализовалась.


Лукашенко игнорирует приглашения в Европу

Впрочем, возможно, в том, что Беларусь продолжает лететь «на одном крыле», виноват и сам Лукашенко. Его давно зазывают в Латвию – руководитель Беларуси не едет.

Лукашенко настойчиво зовут в Ригу, а он не едет. Эксперты объяснили, что происходит

Весной молодой австрийский канцлер Себастьян Курц пригласил Лукашенко в Вену – в Минске также молчат, состоится ли визит.

Лукашенко был недоволен "полетом на одном крыле". Прошло почти два года – что сделано?

Год назад Лукашенко отказался ехать на саммит «Восточного партнерства» в Брюссель.

Осенью Лукашенко зазывали в Париж на празднование окончания 100-летия Первой мировой войны. Но руководитель Беларуси вместо себя отправил главу Совета Республики Михаила Мясниковича.

Эксперты бьются в догадках, почему руководитель страны упускает прекрасные возможности наладить контакты с европейскими политиками. Пока же можно констатировать, что за почти два года второе крыло для полета у Минска так и не отросло. Из-за низкой активности властей, если не сказать бездействия, риск потерпеть крушение никуда не исчез.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель Беларуси требовал развивать многовекторность во внешней политике.
 
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