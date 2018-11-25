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Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения

26.11.2018 17:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения
Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Причиной введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе.

Как сообщили ранее в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины, 25 ноября корабли ВМС ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. "О намерении осуществить переход было заранее заявлено в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - осуществили агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - заявили в пресс-центре. Военно-морские силы Украины также сообщили, что по меньшей мере шестеро украинских военнослужащих получили ранения. По информации пресс-службы Министерства обороны Украины, соединения и части Вооруженных сил Украины приведены в состояние боевой готовности.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России сообщил, что нарушившие утром 25 ноября российскую границу корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. После того, как корабли пошли к Керченскому проливу, проход через него для гражданских судов был закрыт. Позднее Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе был открыт для движения гражданских судов.

В связи с резким обострением ситуации в Керченском проливе сегодня в 19.00 по минскому времени состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Также на сегодня запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Причиной введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе.
 
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