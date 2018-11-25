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В Пинске каменщик-монатжник упал с высоты при выполнении строительных работ и погиб
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели каменщика при выполнении строительных работ в Пинске.
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Щит опалубки упал вниз под собственной тяжестью вместе с настилом. Именно на нем стоял мужчина. Затем на рабочего упал крепежный ригель, вес которого составлял около 40 килограмм.
Мужчина скончался на месте происшествия. В момент случившегося он не был пристегнут страховочным тросом.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза, изъята документация.
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели каменщика при выполнении строительных работ в Пинске. По информации УСК по Брестской области,...
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