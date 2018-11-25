ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске каменщик-монатжник упал с высоты при выполнении строительных работ и погиб

26.11.2018 17:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели каменщика при выполнении строительных работ в Пинске.

По информации УСК по Брестской области, происшествие случилось двадцать четвертого ноября утром. 29-летний мужчина, который работал каменщиком-монтажником, выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки.

Щит опалубки упал вниз под собственной тяжестью вместе с настилом. Именно на нем стоял мужчина. Затем на рабочего упал крепежный ригель, вес которого составлял около 40 килограмм.

Мужчина скончался на месте происшествия. В момент случившегося он не был пристегнут страховочным тросом.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза, изъята документация.

В начале октября 49-летний лесоруб погиб при валке леса в Вилейском районе (здесь подробнее). 
Новости по теме

В Воложинском районе при заливке фундамента погиб ИП-строитель

49-летний лесоруб погиб при валке леса в Вилейском районе

В Могилёве на одном из предприятий рабочего ударило током. Мужчина погиб

В Островецком районе рабочий реставрировал костёл и упал со строительных лесов

В Полоцком районе погиб вальщик леса. На рабочего упало дерево

В Минском районе погиб рабочий мусоровоза. Мужчину зажало контейнером

В Брестском районе мужчину насмерть придавило бревном на пилораме

На стройке БелАЭС при падении с высоты погиб российский монтажник
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Чтобы II Европейские игры пришли в регионы. Эстафета огня «Пламя мира» пройдёт по Беларуси

НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе

Какими фильмами запомнился легендарный Бернардо Бертолуччи

Румас: Средняя заработная плата в 2019 году должна быть не менее 1025 рублей

Американские военные встретили мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями

В Уганде потерпело крушение судно с принцем на борту

Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай

Все новости
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели каменщика при выполнении строительных работ в Пинске. По информации УСК по Брестской области,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какой будет зарплата в Беларуси в 2019 году?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика