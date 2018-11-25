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НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе

26.11.2018 17:15 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, чрезвычайное заседание по Азову созывает НАТО.

НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе

НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе

О сегодняшнем собрании комиссии президент Украины и генеральный секретарь организации договорились по телефону. Обсуждению ситуации в Керченском проливе будет посвящено и экстренное заседание Совбеза ООН, которое начнется в 19 часов по минскому времени. А 27 ноября найти общую позицию в связи с инцидентом попытаются постоянные представители государств Евросоюза.

Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе

Напомним, три корабля военно-морских сил Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе

НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе

С целью остановки судов российские пограничники применили оружие. Несколько военнослужащих получили ранения. Корабли задержаны. Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно,...
 
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