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НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе
Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, чрезвычайное заседание по Азову созывает НАТО.
О сегодняшнем собрании комиссии президент Украины и генеральный секретарь организации договорились по телефону. Обсуждению ситуации в Керченском проливе будет посвящено и экстренное заседание Совбеза ООН, которое начнется в 19 часов по минскому времени. А 27 ноября найти общую позицию в связи с инцидентом попытаются постоянные представители государств Евросоюза.
Напомним, три корабля военно-морских сил Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
С целью остановки судов российские пограничники применили оружие. Несколько военнослужащих получили ранения. Корабли задержаны. Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы.
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НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе
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Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно,...
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