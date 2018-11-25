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Какими фильмами запомнился легендарный Бернардо Бертолуччи
Новости мира. Потеря для мирового кинематографа. 26 ноября не стало Бернардо Бертолуччи – итальянского режиссера, драматурга и «последнего великого маэстро ХХ века», как называют его на родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои первые пробы в кино юный Бертолуччи начал в 16 лет. Но оглушительная слава пришла в 30 – с фильмом «Конформист». Теперь уже его работы не остаются не замеченными. Иногда их остро воспринимают критики. А «Последнее танго в Париже» и вовсе запрещено к показу в ряде стран. Но чаще фильмы Бертолуччи ждал успех и любовь публики. «Двадцатый век», «Маленький Будда», «Ускользающая красота», «Мечтатели»... А его картина «Последний император» получила девять «Оскаров»!
Бернардо Бертолуччи
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Какими фильмами запомнился легендарный Бернардо Бертолуччи
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Новости мира. Потеря для мирового кинематографа. 26 ноября не стало Бернардо Бертолуччи – итальянского режиссера, драматурга и «последнего великого маэстро ХХ...
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