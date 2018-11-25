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Обнаружена сальмонелла: в Казахстане из продажи изымают белорусское куриное мясо
В Казахстане из продажи изымают куриное мясо, завезенное из России и Беларуси. Врачи выявили в пробах сальмонеллу.
Опасные бактерии нашли в наборах для супа.
Также несоответствие по микробиологическим показателям выявили в пробах полуфабриката из цыпленка-бройлера и фарша.
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В Казахстане из продажи изымают куриное мясо, завезенное из России и Беларуси. Врачи выявили в пробах сальмонеллу.
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