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В «Штадлере» из Минска в Вильнюс появился WiFi

26.11.2018 17:15 — Разное | KYKY  
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В поездах «Штадлер», которые ездят по пути Минск−Вильнюс, появился вайфай, пишет TUT.by со ссылкой на БелЖД. К Европейским играм планируется, что интернет появится во всех «Штадлерах».

Как рассказала замначальника пассажирской службы БелЖД Александр Казачок, все пятивагонные «Штадлеры», оборудованы вайфаем. Всего таких поездов шесть, один скоро впервые станет на рельсы. «Такие поезда используются на разных маршрутах, в том числе на Вильнюс», − сказал Александр.

Подключиться к вайфаю на в «Штадлере» можно по стандартной схеме − после ввода номера телефона приходит СМС с кодом, который нужно ввести. К Евроиграм БелЖД также обещает договориться с мобильными операторами, чтобы качество связи в поездах было лучше.

Кстати, это не едиственная новость про интернет на сегодня. Совмин ввёл новый социальный стандарт − каждый населённый пункт, где живёт от 300 человек, должен быть обеспечен доступом к широкополосному интернету, пишет ex-press. Раньше нормой был интернет там, где живёт от 1500 человек. Раньше в постановлении был указан дедлайн, к которому соцстандарты нужно выполнить, но сейчас этой строки нет. Вместо неё появилось упоминание о программе социально-экономического развития до 2020 года.

 
Теги: Новости
 
 
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В поездах «Штадлер», которые ездят по пути Минск−Вильнюс, появился вайфай, пишет TUT.by со ссылкой на БелЖД. К Европейским играм планируется, что интернет появится...
 
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