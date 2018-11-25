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В Минске на пять месяцев перекроют движение на участке Ульяновской. Будет ходить только трамвай
Участок улицы Ульяновской на отрезке от Белорусской до Свердлова закроют на пять месяцев для движения всех видов транспорта, кроме трамвая. Об этом
Участок перекроют с 8 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года в связи с дорожно-строительными работами к Европейским играм. В этом период по нему будет ездить только трамвай.
Автобус № 127 со стороны ДС Серебрянка будет ездить до остановки «Стадион Динамо». Высадка и посадка пассажиров будет на остановке «Стадион Динамо», расположенной по Ульяновской в направлении Свердлова.
Если у вас есть проездной на автобус, то вы сможете бесплатно ездить на трамваях № 1, 4, 7 на участке от остановки «Стадион Динамо» до площади Мясникова до 31 декабря.
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Движение перекроют с 8 декабря.
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