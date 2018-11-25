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В Минске на пять месяцев перекроют движение на участке Ульяновской. Будет ходить только трамвай

26.11.2018 17:51 — Разное | Tut.by  
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Участок улицы Ульяновской на отрезке от Белорусской до Свердлова закроют на пять месяцев для движения всех видов транспорта, кроме трамвая. Об этом сообщает Столичный транспорт и связь.


Изображение: «Яндекс Карты»

Участок перекроют с 8 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года в связи с дорожно-строительными работами к Европейским играм. В этом период по нему будет ездить только трамвай.

Автобус № 127 со стороны ДС Серебрянка будет ездить до остановки «Стадион Динамо». Высадка и посадка пассажиров будет на остановке «Стадион Динамо», расположенной по Ульяновской в направлении Свердлова.

Если у вас есть проездной на автобус, то вы сможете бесплатно ездить на трамваях № 1, 4, 7 на участке от остановки «Стадион Динамо» до площади Мясникова до 31 декабря.

 
 
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