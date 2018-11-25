﻿ История побед: 75 лет назад советские войска освободили Гомель. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

История побед: 75 лет назад советские войска освободили Гомель

26.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Ровно 75 лет назад советские войска освободили Гомель от гитлеровцев, сообщает «МИР 24».

26 ноября 1943 года белорусский город стал первым областным центром Советского Союза, отбитым у врага.

Операцией, которая вошла в историю как Гомельско-Речицкая, руководил маршал Рокоссовский.

10 ноября войска левого крыла Белорусского фронта начали наступление на западном берегу Днепра, освободили город Речица и обошли Гомель с запада.

Спустя 12 дней после начала операции их поддержали войска правого крыла фронта, потеснившие гитлеровцев в северной части Гомеля.

К 26 ноября, после нескольких дней боев, город был освобожден.

В ходе Гомельско-Речицкой операции погибли почти 90 тысяч советских военнослужащих.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 ноября 1943 года белорусский город стал первым областным центром Советского Союза, отбитым у врага.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дарья Домрачева о завершении карьеры: свою роль сыграли перемены в нашей федерации. В частности, смены тренеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика