|
История побед: 75 лет назад советские войска освободили Гомель
26.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Ровно 75 лет назад советские войска освободили Гомель от гитлеровцев, сообщает «МИР 24».
26 ноября 1943 года белорусский город стал первым областным центром Советского Союза, отбитым у врага.
Операцией, которая вошла в историю как Гомельско-Речицкая, руководил маршал Рокоссовский.
10 ноября войска левого крыла Белорусского фронта начали наступление на западном берегу Днепра, освободили город Речица и обошли Гомель с запада.
Спустя 12 дней после начала операции их поддержали войска правого крыла фронта, потеснившие гитлеровцев в северной части Гомеля.
К 26 ноября, после нескольких дней боев, город был освобожден.
В ходе Гомельско-Речицкой операции погибли почти 90 тысяч советских военнослужащих.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 ноября 1943 года белорусский город стал первым областным центром Советского Союза, отбитым у врага.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)