История побед: 75 лет назад советские войска освободили Гомель

Ровно 75 лет назад советские войска освободили Гомель от гитлеровцев, сообщает «МИР 24».

26 ноября 1943 года белорусский город стал первым областным центром Советского Союза, отбитым у врага.

Операцией, которая вошла в историю как Гомельско-Речицкая, руководил маршал Рокоссовский.

10 ноября войска левого крыла Белорусского фронта начали наступление на западном берегу Днепра, освободили город Речица и обошли Гомель с запада.

Спустя 12 дней после начала операции их поддержали войска правого крыла фронта, потеснившие гитлеровцев в северной части Гомеля.

К 26 ноября, после нескольких дней боев, город был освобожден.

В ходе Гомельско-Речицкой операции погибли почти 90 тысяч советских военнослужащих.