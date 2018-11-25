В Кобринском районе в ДТП попал автобус, который вез белорусских туристов домой из Львова

26 ноября на трассе М12 в аварию попал автобус Neoplan, который вез туристов из Львова, сообщили в областной ГАИ.

Автобус ехал от погранперехода «Мокраны» в направлении Кобрина. По предварительной версии, 42-летний водитель во время движения не учел погодных условий и отвлекся от управления — автобус съехал в кювет.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 47 человек из разных городов Беларуси. Никто из пассажиров не пострадал.