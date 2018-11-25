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Какой будет зарплата в Беларуси в 2019 году?

26.11.2018 17:40 — Разное | Myfin  
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Какой будет зарплата в Беларуси в 2019 году?
фото: Myfin.by
«Заработная плата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней зарплаты, то есть на уровне 820 рублей – в среднем по году», – заявил премьер, передает БЕЛТА.

Сергей Румас отметил, что в 2019 году в Беларуси продолжат сближать минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет. С 1 января 2020 года они должны сравняться.

По словам премьера, минимальная зарплата с 1 января 2020 года может составить 377 рублей.

 
 
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