Какой будет зарплата в Беларуси в 2019 году?



фото: Myfin.by

БЕЛТА . «Заработная плата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней зарплаты, то есть на уровне 820 рублей – в среднем по году», – заявил премьер, передает

Сергей Румас отметил, что в 2019 году в Беларуси продолжат сближать минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет . С 1 января 2020 года они должны сравняться.