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Бюджет Беларуси 2019 года планируется с большей социальной направленностью

26.11.2018 18:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Бюджет Беларуси 2019 года планируется с большей социальной направленностью
Фото из открытых источников

"Усилится социальная направленность бюджета. Все расходы, связанные именно с социальной составляющей (образование, здравоохранение, социальная политика), вырастут в реальном выражении более чем на 5%, в номинальном - 11-12% по сравнению с исполнением бюджета текущего года", - сообщил министр финансов.

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По его словам, предполагается и дальнейшее поэтапное увеличение заработной платы в бюджетном секторе. "То есть мы уже в четвертом квартале текущего года планируем выйти на соотношение между средней заработной платой в бюджетном секторе и средней заработной платой по экономике в 80%. И планируем сохранить этот уровень в течение всего следующего года", - отметил Максим Ермолович.

В целом бюджет на 2019 год полностью сформирован с учетом поручений и требований, которые глава государства определил перед новым составом правительства. "В 2019-м доходная часть бюджета существенно не увеличится в номинальном выражении в сравнении с текущим годом. Консолидированный бюджет по доходам вырастет только на 5%. При том, что республиканский бюджет практически останется на уровне текущего года, - рассказал министр финансов. - В этих условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо было реализовать бюджет таким образом, чтоб достигались задачи, поставленные главой государства по повышению благосостояния населения, снижению бюджетных вливаний в реальный сектор экономики, повышению отдачи от господдержки. И работа по снижению государственного долга. По этим направлениям мы в следующем году планируем активно работать".

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Об этом после совещания у президента, где обсуждались плановые и прогнозные документы на 2019 год, рассказал журналистам министр финансов Максим ЕРМОЛОВИЧ.
 
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