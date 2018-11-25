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Старые лекарства, которые имели страшные побочные эффекты
Снимок носит иллюстративный характер
До недавних времен применялись наркотики, оказывающие ужасный эффект на человеческий организм.Но они оправдывали возложенные на них ожидания. В те времена они были единственным эффективным лекарством, несмотря на то, что могли с легкостью убить.
Метразол
В 1926 году Ф. Хильдебрандт провел тесты нового наркотика на животных, в результате которых обнаружил два клинически значимых эффекта. В больших дозах препарат вызывал эпилептические судороги. В разумных дозах он стимулировал сердце и учащал дыхание в случаях отравления депрессантами, в том числе хлороформом.
Однако врачи не стали использовать его в качестве противоядия. Вместо этого ученый Ладислас Дж. Медуна в 1934 году впервые применил его для провокации судорог у человека с целью лечения психических заболеваний. Основным интересом ученого была шизофрения, для которой метразол стал первым официально признанным лекарством. Но его применяли в судорожной терапии также и для лечения других психических расстройств, среди которых - депрессия.
Было доказано, что действие метразола было наиболее эффективно при лечении заболеваний, диагностированных не более трех лет назад. В то же время побочные эффекты лекарства были поистине ужасающими и включали туберкулез, переломы позвоночника и повреждения головного мозга. К счастью, метразол вскоре был заменен более эффективной электрошоковой терапией, уменьшившей побочные эффекты.
Трибромэтанол
Трибромэтанол обладает схожими с алкоголем свойствами, но оказываемое им воздействие сильнее, а список побочных эффектов шире. Согласно переизданной работе Кашни, первым трибромэтанол синтезировал Рихард Вильштеттер в 1923 году. Немного позже, в 1926 году, Карл Дуйсберг начал использовать его в качестве анестетика.
Наиболее эффективным является ректальное введение: половина дозы абсорбируется в течение 10 минут, более 95 % дозы - в течение 25 минут. Как и ожидалось, прием трибромэтанола гарантирует глубокий сон длительностью 2,5 часа.
Впрочем, была одна небольшая проблема: прервать гипнотическое состояние было практически невозможно, из-за чего трибромэтанол применяли крайне редко. Другие побочные свойства включали проблемы с кровеносной системой, дистрофию печени и почек, замедление метаболизма, истощение запасов гликогена, повышение уровня сахара в крови и даже смерть.
Бульбокапнин
Препарат, используемый в печально известном проекте ЦРУ "МК-Ультра". Обладает схожей с апоморфином структурой, добывается из растения под названием хохлатка полая. Воздействует на хладнокровные виды животных аналогично морфину, понижая чувствительность к боли и оказывая седативный эффект. На теплокровных бульбокапнин воздействует по-другому, вызывая каталепсию - состояние, характеризующееся невозможностью двигаться при общей гибкости мышц и тела.
Чем лучше развито животное, тем ярче выражено это состояние. С увеличением дозы повышается вероятность развития нарколепсии. В ряде случаев бульбокапнин стимулирует работу кишечника, что приводит к дефекации и обильному слюноотделению. Как ни странно, но такой эффект встречается только у кастрированных животных.
Клинические опыты не выявили положительного действия препарата, однако на данный момент проводятся исследования по выявлению потенциальной пользы при лечении болезни Альцгеймера.
Пикротоксин
Пикротоксин - вещество, содержащееся в растении под названием анамирта коккулюсовидная. Симптомы приема пиротоксина аналогичны симптомам отравления. Первые признаки - рвота, обильное слюноотделение, учащенное дыхание, замедление сердечного ритма и ощущение сильного сердцебиения. Вторичные - потеря сознания, сильные эпилептические припадки с остановкой дыхания, прекращающиеся спустя несколько минут. Были зафиксированы летальные исходы после приема пикротоксина.
Несмотря на ужасные побочные эффекты, пикротоксин применяется для лечения отравления барбитуратами у наркотизированных пациентов. Доказано, что пикротоксин противодействует нейротрансмиттерам, на которые оказывают воздействие барбитураты.
Как ни странно, но коматозные пациенты могут переносить смертельные дозы пикротоксина. В одном из зарегистрированных случаев пациенту была введена доза в 2,134 грамма без фатальных последствий для организма.
Тимол
Тимол - препарат, добываемый из травы тимьяна и входящий в состав зубной пасты Euthymol. С давних пор он применялся для лечения опоясывающего лишая, стригущего лишая и анкилостомоза у людей.
Несмотря на эффективность лечения лишая, тимол обладает побочными эффектами, среди которых - довольно-таки безобидные симптомы отравления: тошнота, рвота и головная боль. Однако зафиксированы и более ужасные побочные эффекты: глубокая депрессия, головокружение, коллапс и смерть. Все дело, конечно же, в дозировке: 1-2 грамма ежечасно, что вызывает опорожнение кишечника.
При лечении опоясывающего и стригущего лишая принимают тимол в дозировке 1:10, нанося на пораженные участки кожи. Антимикробные свойства тимола позволяют быстро избавиться от заболевания.
Изонипекаин
Изонипекаин был открыт и начал производиться Шауманом и Эйстедом в 1939 году во время поисков опиоидных обезболивающих. Он также известен как петидин - обезболивающее, применяемое в акушерстве при родовспоможении.
Несмотря на то, что изонипекаин - отличное обезболивающее, известное легким угнетением дыхательной системы и успешным подавлением рвотного рефлекса, его прием вызывает чувство эйфории и наркозависимость при частом применении.
В отличие от морфия и аналогичных натуральных опиатов, изонипекаин практически не влияет на кровообращение, дыхание и обменные процессы. Являясь препаратом быстрого действия, он менее эффективен, чем морфий, при этом риск появления наркозависимости намного выше.
В больших дозах изонипекаин токсичен и вызывает дезориентацию, учащенное сердцебиение и острую респираторную недостаточность. Согласно исследовательским данным, изонипекаин является мышечным релаксантом, помогающим снять боль и напряжение во время схваток.
Интокострин
В электрошоковой терапии наряду с метразолом применяется другой наркотик - интокострин. Стоит отметить, что он был получен из кураре - нейропаралитического яда.
Оказывает паралитическое воздействие, становясь причиной отказа дыхательной системы, паралича и летального исхода. Интересно то, что пероральный прием интокострина безопасен.
В отличие от кураре, интокострин применяется для расслабления пациентов, подвергшихся конвульсивной или электрошоковой терапии. Препарат снижает интенсивность судорог. Интокострин уменьшает спазмы и используется как вспомогательное средство при анестезии.
Динитрофенол
Динитрофенол был обнаружен во время Первой мировой войны в снаряжении рабочих, погибших в результате контакта с химикатами. Препарат сразу же начали исследовать, пытаясь определить его терапевтическую ценность.
Небольшая доза динитрофенола - 3-5 мг на килограмм веса - увеличивает метаболизм на 20-30 % за счет увеличения потребления кислорода. Такой эффект мог бы помочь в борьбе с ожирением. Но по мере увеличения дозы начинает возрастать температура тела пациента и потоотделение. Токсичные дозы вызывают побочные эффекты, среди которых - учащенное дыхание.
Подобные побочные симптомы привели к тому, что дыхания пациента не хватало для компенсации кислородного голодания. Развивающаяся гипоксия сопровождается повышением температуры тела до 43 градусов и другими отклонениями, приводящими к смерти. Ввиду побочных эффектов и вероятного летального исхода динитрофенол отказались использовать в медицине, вместо этого создав на его базе взрывчатку под названием шеллит.
Спорынья
Спорынья - печально известный гриб, поражающий рожь и другие злаковые культуры. Является возбудителем гангренозного состояния, или эрготизма, также известного как "огонь святого Антония". Симптомы также включают психозы и бред.
Несмотря на это, спорынью используют до сих пор как препарат, стимулирующий сокращения матки, роды или вызывающий аборт. Лекарство на основе спорыньи применяется только во второй стадии родов - после выхода плаценты, что понижает риск послеродового кровотечения.
Длительное использование спорыньи и препаратов на ее основе может спровоцировать развитие гангренозного состояния.
Сантонин
Препарат с горьким вкусом - сантонин - был открыт в 1800-х годах и использовался для лечения аскарид и остриц до тех пор, пока его не заменили более безопасными аналогами. Однако против ленточного червя препарат был неэффективен.
Побочные эффекты были не только неприятными, но и необычными: пациенты утверждали, что они все видели в синем цвете. При дальнейшем применении сантонина у ярких объектов появлялись желтые, синие, зеленые ауры, которые со временем темнели и становились черными. Среди прочих побочных эффектов отмечались тошнота, рвота и спутанность сознания. В больших дозах сантонин провоцировал конвульсии и асфиксию. Выводится препарат всеми возможными способами: с калом, мочой и даже потом, приобретающим желтый цвет.
По результатам проведенных исследований было выявлено, что сантонин сперва убивает паразитов, и только потом - пациента.
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