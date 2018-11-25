Старые лекарства, которые имели страшные побочные эффекты



Снимок носит иллюстративный характер

Метразол

Трибромэтанол

Бульбокапнин

Пикротоксин

Тимол

Изонипекаин

Интокострин

Динитрофенол

Спорынья

Сантонин

До недавних времен применялись наркотики, оказывающие ужасный эффект на человеческий организм.Но они оправдывали возложенные на них ожидания. В те времена они были единственным эффективным лекарством, несмотря на то, что могли с легкостью убить.В 1926 году Ф. Хильдебрандт провел тесты нового наркотика на животных, в результате которых обнаружил два клинически значимых эффекта. В больших дозах препарат вызывал эпилептические судороги. В разумных дозах он стимулировал сердце и учащал дыхание в случаях отравления депрессантами, в том числе хлороформом.Однако врачи не стали использовать его в качестве противоядия. Вместо этого ученый Ладислас Дж. Медуна в 1934 году впервые применил его для провокации судорог у человека с целью лечения психических заболеваний. Основным интересом ученого была шизофрения, для которой метразол стал первым официально признанным лекарством. Но его применяли в судорожной терапии также и для лечения других психических расстройств, среди которых - депрессия.Было доказано, что действие метразола было наиболее эффективно при лечении заболеваний, диагностированных не более трех лет назад. В то же время побочные эффекты лекарства были поистине ужасающими и включали туберкулез, переломы позвоночника и повреждения головного мозга. К счастью, метразол вскоре был заменен более эффективной электрошоковой терапией, уменьшившей побочные эффекты.Трибромэтанол обладает схожими с алкоголем свойствами, но оказываемое им воздействие сильнее, а список побочных эффектов шире. Согласно переизданной работе Кашни, первым трибромэтанол синтезировал Рихард Вильштеттер в 1923 году. Немного позже, в 1926 году, Карл Дуйсберг начал использовать его в качестве анестетика.Наиболее эффективным является ректальное введение: половина дозы абсорбируется в течение 10 минут, более 95 % дозы - в течение 25 минут. Как и ожидалось, прием трибромэтанола гарантирует глубокий сон длительностью 2,5 часа.Впрочем, была одна небольшая проблема: прервать гипнотическое состояние было практически невозможно, из-за чего трибромэтанол применяли крайне редко. Другие побочные свойства включали проблемы с кровеносной системой, дистрофию печени и почек, замедление метаболизма, истощение запасов гликогена, повышение уровня сахара в крови и даже смерть.Препарат, используемый в печально известном проекте ЦРУ "МК-Ультра". Обладает схожей с апоморфином структурой, добывается из растения под названием хохлатка полая. Воздействует на хладнокровные виды животных аналогично морфину, понижая чувствительность к боли и оказывая седативный эффект. На теплокровных бульбокапнин воздействует по-другому, вызывая каталепсию - состояние, характеризующееся невозможностью двигаться при общей гибкости мышц и тела.Чем лучше развито животное, тем ярче выражено это состояние. С увеличением дозы повышается вероятность развития нарколепсии. В ряде случаев бульбокапнин стимулирует работу кишечника, что приводит к дефекации и обильному слюноотделению. Как ни странно, но такой эффект встречается только у кастрированных животных.Клинические опыты не выявили положительного действия препарата, однако на данный момент проводятся исследования по выявлению потенциальной пользы при лечении болезни Альцгеймера.Пикротоксин - вещество, содержащееся в растении под названием анамирта коккулюсовидная. Симптомы приема пиротоксина аналогичны симптомам отравления. Первые признаки - рвота, обильное слюноотделение, учащенное дыхание, замедление сердечного ритма и ощущение сильного сердцебиения. Вторичные - потеря сознания, сильные эпилептические припадки с остановкой дыхания, прекращающиеся спустя несколько минут. Были зафиксированы летальные исходы после приема пикротоксина.Несмотря на ужасные побочные эффекты, пикротоксин применяется для лечения отравления барбитуратами у наркотизированных пациентов. Доказано, что пикротоксин противодействует нейротрансмиттерам, на которые оказывают воздействие барбитураты.Как ни странно, но коматозные пациенты могут переносить смертельные дозы пикротоксина. В одном из зарегистрированных случаев пациенту была введена доза в 2,134 грамма без фатальных последствий для организма.Тимол - препарат, добываемый из травы тимьяна и входящий в состав зубной пасты Euthymol. С давних пор он применялся для лечения опоясывающего лишая, стригущего лишая и анкилостомоза у людей.Несмотря на эффективность лечения лишая, тимол обладает побочными эффектами, среди которых - довольно-таки безобидные симптомы отравления: тошнота, рвота и головная боль. Однако зафиксированы и более ужасные побочные эффекты: глубокая депрессия, головокружение, коллапс и смерть. Все дело, конечно же, в дозировке: 1-2 грамма ежечасно, что вызывает опорожнение кишечника.При лечении опоясывающего и стригущего лишая принимают тимол в дозировке 1:10, нанося на пораженные участки кожи. Антимикробные свойства тимола позволяют быстро избавиться от заболевания.Изонипекаин был открыт и начал производиться Шауманом и Эйстедом в 1939 году во время поисков опиоидных обезболивающих. Он также известен как петидин - обезболивающее, применяемое в акушерстве при родовспоможении.Несмотря на то, что изонипекаин - отличное обезболивающее, известное легким угнетением дыхательной системы и успешным подавлением рвотного рефлекса, его прием вызывает чувство эйфории и наркозависимость при частом применении.В отличие от морфия и аналогичных натуральных опиатов, изонипекаин практически не влияет на кровообращение, дыхание и обменные процессы. Являясь препаратом быстрого действия, он менее эффективен, чем морфий, при этом риск появления наркозависимости намного выше.В больших дозах изонипекаин токсичен и вызывает дезориентацию, учащенное сердцебиение и острую респираторную недостаточность. Согласно исследовательским данным, изонипекаин является мышечным релаксантом, помогающим снять боль и напряжение во время схваток.В электрошоковой терапии наряду с метразолом применяется другой наркотик - интокострин. Стоит отметить, что он был получен из кураре - нейропаралитического яда.Оказывает паралитическое воздействие, становясь причиной отказа дыхательной системы, паралича и летального исхода. Интересно то, что пероральный прием интокострина безопасен.В отличие от кураре, интокострин применяется для расслабления пациентов, подвергшихся конвульсивной или электрошоковой терапии. Препарат снижает интенсивность судорог. Интокострин уменьшает спазмы и используется как вспомогательное средство при анестезии.Динитрофенол был обнаружен во время Первой мировой войны в снаряжении рабочих, погибших в результате контакта с химикатами. Препарат сразу же начали исследовать, пытаясь определить его терапевтическую ценность.Небольшая доза динитрофенола - 3-5 мг на килограмм веса - увеличивает метаболизм на 20-30 % за счет увеличения потребления кислорода. Такой эффект мог бы помочь в борьбе с ожирением. Но по мере увеличения дозы начинает возрастать температура тела пациента и потоотделение. Токсичные дозы вызывают побочные эффекты, среди которых - учащенное дыхание.Подобные побочные симптомы привели к тому, что дыхания пациента не хватало для компенсации кислородного голодания. Развивающаяся гипоксия сопровождается повышением температуры тела до 43 градусов и другими отклонениями, приводящими к смерти. Ввиду побочных эффектов и вероятного летального исхода динитрофенол отказались использовать в медицине, вместо этого создав на его базе взрывчатку под названием шеллит.Спорынья - печально известный гриб, поражающий рожь и другие злаковые культуры. Является возбудителем гангренозного состояния, или эрготизма, также известного как "огонь святого Антония". Симптомы также включают психозы и бред.Несмотря на это, спорынью используют до сих пор как препарат, стимулирующий сокращения матки, роды или вызывающий аборт. Лекарство на основе спорыньи применяется только во второй стадии родов - после выхода плаценты, что понижает риск послеродового кровотечения.Длительное использование спорыньи и препаратов на ее основе может спровоцировать развитие гангренозного состояния.Препарат с горьким вкусом - сантонин - был открыт в 1800-х годах и использовался для лечения аскарид и остриц до тех пор, пока его не заменили более безопасными аналогами. Однако против ленточного червя препарат был неэффективен.Побочные эффекты были не только неприятными, но и необычными: пациенты утверждали, что они все видели в синем цвете. При дальнейшем применении сантонина у ярких объектов появлялись желтые, синие, зеленые ауры, которые со временем темнели и становились черными. Среди прочих побочных эффектов отмечались тошнота, рвота и спутанность сознания. В больших дозах сантонин провоцировал конвульсии и асфиксию. Выводится препарат всеми возможными способами: с калом, мочой и даже потом, приобретающим желтый цвет.По результатам проведенных исследований было выявлено, что сантонин сперва убивает паразитов, и только потом - пациента.