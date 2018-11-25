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Житель Слуцкого района угнал соседский мопед. Возбуждено уголовное дело

26.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В минувший четверг в 19:40 от жителя деревни Славинск в милицию поступило сообщение, что около 18:30 неустановленный преступник похитил со двора его дома мопед марки «DELTA» и совершил поездку на нем до деревни Кажушки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.

В общей сложности злоумышленник в тёмное время суток на морозе проехал до соседней деревни около 2 км. 

По поступившему заявлению райоделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РБ «Угон транспортного средства».

Установлено, что преступление совершил 28-летний неработающий ранее судимый односельчанин, который задержан. Мопед изъят.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В минувший четверг в 19:40 от жителя деревни Славинск в милицию поступило сообщение, что около 18:30 неустановленный преступник похитил со двора его дома мопед марки...
 
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