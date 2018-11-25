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Беларусь победила в номинации «Агротуризм» в опросе National Geographic

26.11.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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Уже во второй раз признано, что в оказании услуг сельского туризма в 2018 году белорусские туробъекты лучшие.
Беларусь победила в номинации «Агротуризм» в опросе National Geographic
49% читателей признали, что наши агроусадьбы наиболее привлекательны для комфортного отдыха. Италия заняла второе место (29% респондентов). На третьем месте Китай (9% опрошенных). Также в номинации «Лучший интернет-сервис для отдыха» победил проект MAPS.ME, который разработал белорус Юрий Мельничек. На втором месте у туристов проект airbnb, на третьем — booking.com.
 
 
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В онлайн-голосовании за популярные туристические направления по 25 номинациям, которое завершилось недавно на российском сайте популярного журнала National Geographic,...
 
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