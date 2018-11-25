Тюрьма для трудоголика. В Корее придумали нестандартный способ релаксации

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Движение - это жизнь, привыкли думать мы. бездействие - это смерть. "Праздная жизнь - это преждевременная смерть", - говорит нам Иоганн фон Гете. "Освобождение себя от труда есть преступление", - соглашается с ним Лев Толстой.

Мы уже несколько веков живем в культурной среде, где ничегонеделание считается уделом "никчемных" людей, а труд, активность - не столь даже важно, с какой целью - по определению видится проявлением достоинства.

Поэтому зачастую человека, который стремится стать успешным, начинают мучить угрызения совести, если он ничем не занят. Иногда этот феномен охватывает целые народы.

В Южной Корее, где люди - нередко студенты - могут работать по 100 часов в неделю, испытывая огромный стресс, нашли оригинальный выход. Корейцы садятся в своеобразную платную "тюрьму". Там их принуждают ничего не делать, и только так они могут отдохнуть со спокойной совестью, сообщает Би-Би-Си .





Проект "Тюрьма внутри меня" существует с 2013 года. Его штаб-квартира находится в уезде Хончхон, в 90 километрах к востоку от Сеула. На поляне посреди леса стоит двухэтажное серое здание. Оно могло бы показаться обычным офисом, если бы не его местоположение и не патрулирующий территорию охранник в форме. Внутри, за стойкой, похожей на столик администратора в отеле, клиентов встречают улыбчивые сотрудники.

На входе необходимо сдать все личные вещи, затем вам выдадут серую или синюю робу - точь-в-точь как у настоящих заключенных - и проводят в карцер. Камер общего содержания здесь не предусмотрено. Помимо формы клиенты получают коврик для йоги, набор для чаепития, ручку и тетрадь.

Их выпускают из "карцера" в строго определенное время. Еду подают сквозь небольшое окошко в двери камеры. В самой камере есть небольшой туалет и все что нужно для умывания, но нет зеркал. Спят клиенты на полу, подстелив матрас или одеяло. Здесь соблюдаются почти по-тюремному строгие правила. С другими заключенными общаться можно только в специально отведенные часы, во время групповых занятий "для духовного развития". Основную часть дня клиенты проводят в изоляции, в полной тишине.

Этот странный проект, по сути випассана-ретрит с тюремной эстетикой, был придуман экс-прокурором по имени Квон Ен-Сеок в 2008 году. Как рассказывает его жена, прокурор работал по 100 часов в неделю без выходных. "Я ощущал физическое и эмоциональное истощение, но мне не хватало смелости, чтобы уйти с работы. Я не знал, что делать дальше в жизни", - рассказывает основатель проекта. "А потом я подумал: как хорошо было бы на неделю оказаться в карцере. Определиться, чего я хочу, было бы легче без сигарет, алкоголя, отношений с людьми, начальником и без тяжелой работы. Так я и придумал Prison Inside Me", - делится бывший прокурор.

Пять лет спустя проект запустился. Еще через пять лет его клиентами побывали более двух тысяч человек. "Тюремный отдых" оказался востребованным. Некоторые берут до недели "тюремного отпуска", другим достаточно суток.

"Парадоксально, но эта тюрьма дает мне чувство свободы - рассказала агентству Рейтер офисная работница Пак Хье-Ри, недавно заплатившая за сутки в "тюрьме" 90 долларов. "Я была слишком поглощена делами, - говорит Пак. - Меня вообще не должно здесь сейчас быть, столько у меня работы. Но я решила взять паузу и посмотреть на себя, на свою жизнь, свежим взглядом".

"Сначала люди говорят: в камере, наверное, тесно и некомфортно. Но побывав у нас, они понимают, что это не тюрьма. Тюрьма - это то, куда они потом возвращаются", - резюмирует Квон Ен-Сеок.

Это можно объяснить с точки зрения экономики. За полвека экономика страны трансформировалась из сельскохозяйственной в высокотехнологичную, этот процесс называют "Чудо на реке Ханган".

Быстрая индустриализация в XX веке, культура Пали-Пали, прочное отождествление счастья и богатства в массовой-культуре - все это создало в Корее гиперконкурентный рынок труда, в рамках которого не предполагается, что у сотрудника или учащегося должно быть личное время.

Похожий процесс наблюдался в Японии, которая тоже славится строгой корпоративной культурой.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2017 году в среднем каждый кореец проработал 2024 часа. Среди стран-членов организации Южную Корею по этому параметру опережают только Коста-Рика и Мексика. Через одно место от Кореи стоит Россия с показателем в 1980 часов в год в среднем на каждого работника. Как считается, это становится причиной депрессии, которая порой приводит к самоубийству.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете испытывать ощущение беспокойства от безделья - просто расслабьтесь и представьте себя в безопасном месте. Например, в корейской платной тюрьме.