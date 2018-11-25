ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Ольшан хотел вывезти почву из леса, но его задержали

26.11.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

За снятием слоя плодородной почвы 34-летнего жителя Ольшан застала природоохрана.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60969.php

Житель Ольшан хотел вывезти почву из леса, но его задержали

Фото иллюстрационное

Как сообщили в Столинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира, 34-летний мужчина в 1,5 км юго-восточнее Ольшан, в урочище «Симонов лес», снимал плодородный слой почвы. Земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, принадлежат ОАО «Новая Припять».

Житель Ольшан незаконно снимал плодородный слой почвы на площади в 7,58 м². К приезду природоохраны он уже снял почву на площади в 4,58 м². Этим он причинил вред окружающей среде на сумму в 112,21 руб. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Осенью Медиа-Полесье сообщало про аналогичные случаи вблизи Ольшан, в этом же самом урочище. В феврале и январе этого года в «Симоновом лесу» природоохрана также застала трёх местных жителей за снятием плодородной почвы.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За снятием слоя плодородной почвы 34-летнего жителя Ольшан застала природоохрана. Фото иллюстрационное Как сообщили в Столинской межрайинспекции охраны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия лишилась двух из трех спутников зондирования Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика