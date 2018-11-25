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Житель Ольшан хотел вывезти почву из леса, но его задержали
26.11.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
За снятием слоя плодородной почвы 34-летнего жителя Ольшан застала природоохрана.
Фото иллюстрационное
Как сообщили в Столинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира, 34-летний мужчина в 1,5 км юго-восточнее Ольшан, в урочище «Симонов лес», снимал плодородный слой почвы. Земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, принадлежат ОАО «Новая Припять».
Житель Ольшан незаконно снимал плодородный слой почвы на площади в 7,58 м². К приезду природоохраны он уже снял почву на площади в 4,58 м². Этим он причинил вред окружающей среде на сумму в 112,21 руб. Мужчину привлекли к административной ответственности.
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За снятием слоя плодородной почвы 34-летнего жителя Ольшан застала природоохрана. Фото иллюстрационное Как сообщили в Столинской межрайинспекции охраны...
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