Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине





«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению военного положения в Украине», — сказано в указе.

В решении СНБО указано время начала и окончания военного положения в стране: с 14.00 26 ноября 2018 года до 14.00 25 января 2019.

В документе указано, что военное положение вводится для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Порошенко согласовал с Советом национальной безопасности страны введение военного положения на 60 суток. Председатель СНБО Александр Турчинов заявил: военный кабинет, созванный накануне президентом, «констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является не чем иным, как актом военной агрессии».

Военное положение вводят в четыре этапа: Совет национальной обороны и безопасности Украины готовит и подает предложения по вводу военного положения по всей стране или ее части; Администрация президента оформляет указ, президент его подписывает; Верховная рада указ утверждает; его оглашают.

Голосование в Верховной раде назначено на 17.00 по минскому времени 26 ноября. Сегодня же Порошенко зарегистрировал в парламенте законопроект № 9338 о введении военного положения в Украине.

Что такое военное положение и что оно означает для жителей Украины?

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября ФСБ России сообщила, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые якобы нарушили государственную границу. Украинская сторона заявила об акте агрессии со стороны России.

По данным Украины, пострадали шесть моряков, российская сторона говорит о трех украинских военных, пострадавших во время конфликта, они в больнице.

Президент Украины обратился к руководству РФ с требованием освободить украинских моряков и корабли. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что инцидент в Азовском море — это провокация со стороны Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент "вторжением в территориальные воды РФ" и заявил, что российская сторона действовала в строгом соответствии с международным правом и внутренним законодательством.

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