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Вот радость-то: саудовцы восторгаются неожиданно выпавшим снегом

26.11.2018 19:10 — Разное | Партизан  
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В северных районах Саудовской Аравии, где наблюдается довольно знойный климат, выпал снег.

Как передает Oxu.Az, некоторые жители страны впервые увидели зиму. Они запечатлели природное явление на фото и опубликовали в Сети.


В некоторых районах государства снег вообще выпал впервые в истории.

Стоит отметить, что ранее в Саудовской Аравии наблюдались аномальные дожди в пустынях.


 
 
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В северных районах Саудовской Аравии, где наблюдается довольно знойный климат, выпал снег.
 
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