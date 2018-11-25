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Вот радость-то: саудовцы восторгаются неожиданно выпавшим снегом
В северных районах Саудовской Аравии, где наблюдается довольно знойный климат, выпал снег.
Как
В некоторых районах государства снег вообще выпал впервые в истории.
Стоит отметить, что ранее в Саудовской Аравии наблюдались аномальные дожди в пустынях.
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В северных районах Саудовской Аравии, где наблюдается довольно знойный климат, выпал снег.
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