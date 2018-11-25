Кравчук, Кучма и Ющенко сделали общее заявление о военном положении в Украине

Соответствующее заявление зачитал перед журналистами в парламенте Леонид Кравчук, сообщает Украинская правда.





В документе высказывались сомнения касательно объявления военного положения, как лучшего ответа на агрессивные действия РФ в море.





"Оправданы эти риски? Поможет реальному противостоянию агрессору? За пять лет были ситуации, когда введение военного положения было целесообразным и возможным - захват Крыма, Дебальцевский и Иловайский котел, где были тысячи погибших", - заявил Кравчук.





Первый президент независимой Украины добавил, что сейчас большая часть общества считает, что подобные действия являются угрозой демократии, чем может воспользоваться враг.





По мнению трех президентов, если депутаты решат, что военное положение возможно, то они должны отменить норму об отмене выборов и ограничении прав и свобод людей.





"Верховная Рада должна принять постановление о проведении выборов 31 марта 2019 года. Наступил момент, когда от мудрости народных избранников зависит судьба государства", - процитировал Кравчук совместное заявление.









Первый президент отметил, что вопрос введения военного положения не надо было затягивать до момента, когда на носу выборы, чтобы не сеять подозрения и хаос в обществе.





Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".





В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.





Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.