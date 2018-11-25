Памятный знак Чингизу Айтматову торжественно открыли в одноименном парке Минска









В мероприятии приняли участие премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев и премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас.





Открывая памятный знак, С. Румас подчеркнул, что появление парка им. Чингиза Айтматова в столице Беларуси — символ крепкой дружбы двух народов. Он также выразил надежду, что этот живописный уголок белорусской столицы будет развиваться и дальше и станет культовым местом как для минчан, так и для гостей города.





С. Румас напомнил, что в 2018 г. исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном:





— За прошедшие четверть века наши страны выстроили прочные связи. Наши народы объединяют общее прошлое, духовные и культурные ценности. Мы воспитывались на произведениях Айтматова, белорусам он близок.





М. Абулгазиев выразил благодарность от имени киргизского народа и президента белорусскому народу и руководству страны и столицы за то, что в Минске появился парк, носящий имя Чингиза Айтматова.





— Весть о том, что в столице Беларуси появился парк имени Айтматова, в Кыргызстане восприняли с большой радостью, — сказал М. Абулгазиев.





Примечательно, что памятный знак в парке установлен незадолго до дня рождения писателя, который отмечают 12 декабря. Торжественная церемония, в которые приняли участие представители дипломатических кругов, руководители и представители государственных органов, завершилась возложением цветов к памятнику знаку, созданному белорусским скульптором Алесем Шатило.









Имя Чингиза Айтматова присвоено зеленой зоне в границах ул. Плеханова — ул. Ванеева — ул. Райниса вдоль канала Слепянской водной системы решением Минского городского Совета депутатов 29 мая 2018 г. Парк имени киргизского писателя появился в белорусской столице в год, когда Чингизу Айтматову исполнилось бы 90 лет.





Чингиз Айтматов — один из выдающихся киргизских писателей, внес огромный вклад в советскую литературу, дипломат, академик, Герой Киргизии. Его перу принадлежат романы «Плаха», «И дольше века длится день», повести «Джамиля», «Пегий пес, бегущий краем моря» и др. Произведения писателя издавались более чем на 180 языках, в том числе на белорусском. В 2018 г. была переиздана его книга «Буранны паўстанак. І вякуе дзень даўжэй за век» на белорусском языке в переводе Михаила Стрельцова.







