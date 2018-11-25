ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памятный знак Чингизу Айтматову торжественно открыли в одноименном парке Минска

26.11.2018 18:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Торжественное открытие состоялось 26 ноября, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».



В мероприятии приняли участие премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев и премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас.

Открывая памятный знак, С. Румас подчеркнул, что появление парка им. Чингиза Айтматова в столице Беларуси — символ крепкой дружбы двух народов. Он также выразил надежду, что этот живописный уголок белорусской столицы будет развиваться и дальше и станет культовым местом как для минчан, так и для гостей города.

С. Румас напомнил, что в 2018 г. исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном:

— За прошедшие четверть века наши страны выстроили прочные связи. Наши народы объединяют общее прошлое, духовные и культурные ценности. Мы воспитывались на произведениях Айтматова, белорусам он близок.

М. Абулгазиев выразил благодарность от имени киргизского народа и президента белорусскому народу и руководству страны и столицы за то, что в Минске появился парк, носящий имя Чингиза Айтматова.

— Весть о том, что в столице Беларуси появился парк имени Айтматова, в Кыргызстане восприняли с большой радостью, — сказал М. Абулгазиев.

Примечательно, что памятный знак в парке установлен незадолго до дня рождения писателя, который отмечают 12 декабря. Торжественная церемония, в которые приняли участие представители дипломатических кругов, руководители и представители государственных органов, завершилась возложением цветов к памятнику знаку, созданному белорусским скульптором Алесем Шатило.


Имя Чингиза Айтматова присвоено зеленой зоне в границах ул. Плеханова — ул. Ванеева — ул. Райниса вдоль канала Слепянской водной системы решением Минского городского Совета депутатов 29 мая 2018 г. Парк имени киргизского писателя появился в белорусской столице в год, когда Чингизу Айтматову исполнилось бы 90 лет.

Чингиз Айтматов — один из выдающихся киргизских писателей, внес огромный вклад в советскую литературу, дипломат, академик, Герой Киргизии. Его перу принадлежат романы «Плаха», «И дольше века длится день», повести «Джамиля», «Пегий пес, бегущий краем моря» и др. Произведения писателя издавались более чем на 180 языках, в том числе на белорусском. В 2018 г. была переиздана его книга «Буранны паўстанак. І вякуе дзень даўжэй за век» на белорусском языке в переводе Михаила Стрельцова.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественное открытие состоялось 26 ноября, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
Новости дня
Новости разные
 
История побед: 75 лет назад советские войска освободили Гомель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика